6 февраля: праздники, приметы на Ксению-полузимницу и именинники

В субботу, 6 февраля, православные отмечают День Блаженной Ксении, в народе он больше известен как Ксения-полузимница. В мире празднуют Международный день бармена.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 6 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники в этот день: Оксана, Ксения, Павел, Иван, Николай.

День памяти блаженной Ксении Петербургской

В этот день верующие поминают святую Ксению Миласскую, жившую в 5 веке. После того как овдовела, она 45 лет скиталась, вымаливая прощение за любимого. Именно поэтому блаженная Ксения считается православным символом женской любви. Она внезапно могла подойти к человеку, сказать куда идти и что сделать, и человек получал то, что так долго просил у Господа в своих молитвах.

В молитвах к Ксении верующие просят помощи в воспитании и обучении детей, в житейских делах и трудностях.

6 февраля чествовали преподобную Ксению, поэтому этот день называли Ксения-полузимница znaj.ua

Ксения-полузимница

В народе придумали множество примет, которые подходили этому дню. Полузимницей Ксению назвали потому, что как раз на этот день припадала середина зимы в некоторых частях Руси.

Селяне пытались предугадать 6 февраля, какой будет урожай в будущем. Так, если цены на зерно падали, значит, хлеба будет много. Гадали в Аксиньин день на хлебные цены и по караваю. По особому отношению к хлебу возникло еще одно название этого дня – полухлебница.

В народе придумали множество примет, которые подходили этому дню pexels.com

Международный день бармена

Международный день бармена – профессиональный праздник, который отмечается в этот день во многих странах. Дата праздника выбрана неслучайно – 6 февраля за границей также отмечается День святого Аманда, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Приметы на 6 февраля

6 февраля началась метель – урожая в этом году не будет.

Безветренная погода на Ксению-полузимницу – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.

Какой будет Аксиньин день – такая будет и весна.

Что нельзя делать 6 февраля

В этот день запрещено шить, вязать и заниматься другим рукоделием.

Не стоит также стричь волосы и ногти.

Суеверием является в этот день завязывать узлы. В народе считается, что таким действием можно навлечь похороны.

6 февраля не стоит стелить новое постельное белье, иначе можно заболеть.

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