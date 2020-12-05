6 декабря: какой праздник отмечают, приметы на Митрофанов день и именинники

6 декабря 2020 года в Украине отмечают День Вооруженных Сил. Также Православная Церковь почитает память святителя Митрофана Воронежского. В народе праздник называют Митрофанов день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 6 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

6 декабря именины празднуют: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор, Макар.

День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины: когда отмечают zik.ua

День Вооруженных Сил Украины учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году. Этот национальный праздник отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Митрофанов день​​​​​​​

В этот день отмечается память Митрофана Воронежского – епископа, жившего в 17-18 веках и причисленного к лику святых. Митрофан родился в семье благочестивых родителей, был женат и имел сына, но в сорок лет овдовел и принял монашеский постриг в Золотниковской пустыни, а позже стал настоятелем этой обители. В 1682 году Митрофан стал епископом Воронежским.

Святитель Митрофан Воронежский pravlife.org

Он всячески заботился об укреплении православия и позиций церкви, занимался возведением новых обителей, принимал меры для повышения нравственного уровня духовных лиц, боролся со старообрядчеством.

В Митрофанов день устраивали гуляния – собирали со всех домов муку и пекли пироги. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

Приметы на 6 декабря

Приметы на 6 декабря wallbox.ru

Ясный месяц предвещает метель зимой.

Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.

Вокруг луны заметно розовые и тусклые кольца – признак того, что скоро будут трескучие морозы.

Совпали облака в одну кучу – ждите непогоды.

Что нельзя делать 6 декабря

Нельзя затевать переезд, а также отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя на Митрофана злиться и завидовать чужой удаче или счастью.

Строго настрого запрещается выбрасывать то, что не было съедено за обедом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в декабре 2020 года: церковный календарь.