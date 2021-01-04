5 января: какой праздник отмечают, приметы на Федулов день и именинники

5 январяправославная церковь чтит память святого Феодула и других девяти мучеников, пострадавших на острове Крит около 250 года. В народе праздник известен как Федулов день, или Федул Зимний. В мире отмечают – День бойскаута и Международный разгрузочный день.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 5 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

5 января именины празднуют: Иван, Василий, Давид, Иван, Макарий, Павел.

Федулов день или Федул зимний

5 января принято вспоминать десятерых священномучеников Критских во главе с Феодулом. Все они пострадали за веру на острове Крит в третьем веке. В те времена Римской империей правил император Деций Траян,известный жестоким преследованием христиан. Феодул, а также святые Агафопус, Василид, Геласий, Евпор, Евникиан, Зотик, Еварест, Помпий и Сатурнин однажды предстали перед правителем Крита: на суде они проявили твердость в исповедании своей веры и, кроме того, обличили идолопоклонство.

Cвятой Феодул. Азбука веры

30 дней мучеников подвергали публичным пыткам и осмеянию, всякий прохожий мог оскорблять, избивать камнями или плевать им в лицо; их также влачили по навозу – все истязания святые пережили стойко, славя Бога. Перед казнью они молились, чтобы Господь просветил нечестивцев истинной верой. Все десять мучеников были обезглавлены.

В народе праздник известен как Федулов день, или Федул Зимний. В этот день особое внимание уделяли домашним животным, а также пекли специальные печенья и лепешки в виде птиц, овец и коров – обереги от нечистой силы. Помимо этого, хозяйки старались наводить порядок в доме.

На Федулов день было принято уделять внимание домашнему скоту. Pixabay

День бойскаута

5 января отмечается Международный день бойскаутов. Слово "скаут" в переводе с английского означает "разведчик". Уже к концу первого года существования (скауты появились в 1907 году) число членов скаутских отрядов составляло около 60 тысяч человек. Изначально членство в организации с четкой структурой рассматривалось как начальная военная подготовка мальчиков, однако вскоре вышло за эти рамки и стало гораздо шире. Чуть позже появилось и скаутское движение для девочек.

Всемирный день бойскаута. Pixabay

Международный разгрузочный день

Международный разгрузочный день принято отмечать ежегодно 5 января по случаю окончания новогодних праздников и обильных застолий. Праздник учрежден в рамках борьбы с лишним весом и в поддержку здорового питания.

В этот день принято питаться легкой пищей или вовсе отказаться от нее в пользу питья. Благодаря этому организм избавится от лишней еды, настроение поднимется, а вы войдете в новый год без перегруза.

Международный разгрузочный день. Pixabay

Отмечать праздник легко – главные правила Международного разгрузочного дня:

баланс белков, жиров, углеводов,

дефицит калорий.

Федулов день: приметы на 5 января

Снег с сильным ветром 5 января – июль будет дождливым;

Каков Федул – такова и погода в ноябре;

Кошка на Федула ищет теплое место – скоро будут сильные морозы;

Если на Федула ветрено – к хорошему урожаю;

Если получить травму сегодня – хворь надолго свалит;

В Федулов день нужно запереться на семь замков, иначе нечисть в дом залетит.

Что нельзя делать 5 января на Федулов день

Нельзя ругать детей, иначе в течение года их будут недолюбливать, постоянно кричать и гонять отовсюду;

Работать с острыми предметами. Ведь считалось, что любая рана будет очень долго заживать. Кроме того, к поранившемуся человеку начинали "липнуть" другие болезни;

Нельзя подшивать подол – жизнь сам себе укорачиваешь;

Бить кого-то – забирать у битого человека годы, а тот, кто бьет – грех на душу берет.

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