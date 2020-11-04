5 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Якова и именинники

В четверг, 5 ноября православная церковь чтит память одного из апостолов от семидесяти – Иакова Младшего, прозванного "братом Господним во плоти". В народе – День Якова. Также отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 5 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 5 ноября отмечают: Владимир, Афанасий, Александр, Елисей, Игнат, Емельян, Николай, Максим, Эмиль, Ефросинья, Яков.

День Якова: традиции праздника

Святой Иаков является одним из самых почитаемых апостолов, которого также называли "братом Господним во плоти". В народе праздник называли День Якова, а также Яков Праведный, Яков Гужник, Гужники.

Святой апостол Иаков: традиции праздника. Tochka.net.

Существует несколько предположений, почему Иакова называли братом Христа. Согласно одному из них, Иаков является двоюродным братом Иисуса. Доподлинная история жизни святого мало известна. Он упоминается лишь в нескольких посланиях и деяниях уже будучи признанным апостолом. Смерть его была мучительной – он пострадал от рук иудеев.

В народе в этот день проводили различные обряды, связанные с тем, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году. На Руси было принято играть в так называемые пчелиные игры – подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.

День Якова: как проводили пчелиные игры. Pixabay

Яков также считался покровителем любой мужской работы, которой занимались 5 ноября. В простонародье день получил название Гужники, так как в этот день крестьяне делали гужи из сыромятной кожи, проверяли конскую сбрую. Также мужчины валяли валенки, занимались плотницкими, скобяными и столярными делами.

Незамужние девушки ткали праздничные вожжи, которые впоследствии планировалось использовать для свадебного поезда, а затем дарили их своим женихам. А еще в этот день "закармливали" землю кусками пирога, оставшегося после празднования Казанской. Пирог разламывался на кусочки и разбрасывался по сжатой ниве. Крестьяне верили, что зимние птицы прилетят полакомиться пирогом и своими голосами "успокоят землю" и упросят ее дать хороший урожай хлеба в следующем году.

День Якова: традиции праздника. Pixabay

День распространения информации о проблеме цунами

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day) был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/70/203) в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Pixabay

Приметы на День Якова 5 ноября:

Если пошел дождь – следующий год будет богатым на урожай.

Снег идет обильный и не тает – зима будет мягкой.

Дождь на Якова – урожай будет хорош.

Выпал град – к Матрене (22 ноября) зима вступит в свои права.

Что нельзя делать 5 ноября

Предки считали, что 5 ноября строго запрещено заниматься чужими делами. В этот день нужно посвятить время себе и решать свои проблемы.

Также не рекомендуется держать обиду на людей и злиться.

Под особым запретом находятся деньги. Их нельзя давать в долг. Есть мнение, что они не принесут счастья заемщику, и он их так и не вернёт.

Нельзя за кого-либо поручаться, особенно, если это не ваш родной человек. Таким образом вы можете запятнать свою репутацию и попасть в неприятности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в ноябре 2020 года: церковный календарь.