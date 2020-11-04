5 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Якова и именинники

В четверг, 5 ноября православная церковь чтит память одного из апостолов от семидесяти – Иакова Младшего, прозванного "братом Господним во плоти". В народе – День Якова. Также отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 5 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 5 ноября отмечают: Владимир, Афанасий, Александр, Елисей, Игнат, Емельян, Николай, Максим, Эмиль, Ефросинья, Яков.

Святой Иаков является одним из самых почитаемых апостолов, которого также называли "братом Господним во плоти". В народе праздник называли День Якова, а также Яков Праведный, Яков Гужник, Гужники.

Существует несколько предположений, почему Иакова называли братом Христа. Согласно одному из них, Иаков является двоюродным братом Иисуса. Доподлинная история жизни святого мало известна. Он упоминается лишь в нескольких посланиях и деяниях уже будучи признанным апостолом. Смерть его была мучительной – он пострадал от рук иудеев.

В народе в этот день проводили различные обряды, связанные с тем, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году. На Руси было принято играть в так называемые пчелиные игры – подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.

Яков также считался покровителем любой мужской работы, которой занимались 5 ноября. В простонародье день получил название Гужники, так как в этот день крестьяне делали гужи из сыромятной кожи, проверяли конскую сбрую. Также мужчины валяли валенки, занимались плотницкими, скобяными и столярными делами.

Незамужние девушки ткали праздничные вожжи, которые впоследствии планировалось использовать для свадебного поезда, а затем дарили их своим женихам. А еще в этот день "закармливали" землю кусками пирога, оставшегося после празднования Казанской. Пирог разламывался на кусочки и разбрасывался по сжатой ниве. Крестьяне верили, что зимние птицы прилетят полакомиться пирогом и своими голосами "успокоят землю" и упросят ее дать хороший урожай хлеба в следующем году.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day) был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/70/203) в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами.

Если пошел дождь – следующий год будет богатым на урожай.

Снег идет обильный и не тает – зима будет мягкой.

Дождь на Якова – урожай будет хорош.

Выпал град – к Матрене (22 ноября) зима вступит в свои права.

Предки считали, что 5 ноября строго запрещено заниматься чужими делами. В этот день нужно посвятить время себе и решать свои проблемы.

Также не рекомендуется держать обиду на людей и злиться.

Под особым запретом находятся деньги. Их нельзя давать в долг. Есть мнение, что они не принесут счастья заемщику, и он их так и не вернёт.

Нельзя за кого-либо поручаться, особенно, если это не ваш родной человек. Таким образом вы можете запятнать свою репутацию и попасть в неприятности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в ноябре 2020 года: церковный календарь.