5 марта 2019: какой сегодня праздник

5 марта 2019 года отмечается множество знаковых событий в истории Украины и мира. Так, в этот день в 1929 году основали Запорожский драматический театр, который до сих пор является одним из самых крупных в этом городе. Кроме того, 5 марта родился Эдмонд Монтегю Грант, популярный британский регги-певец.

Народные приметы в этот день могут указать на погоду. Если верить нашим предкам, которые ориентировались на знаки природы, то ветер в этот день мог предвещать сильное похолодание, а снег и дождь мог, наоборот, быть предвестником тепла. OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 5 марта

Антон, Василий, Давид, Николай, Лев, Иван, Сергей.

Родились 5 марта

1696 — Джованни Баттиста Тьеполо (ум. 1770), итальянский художник.

1820 — Август Фридрих Зигерт (ум. 1883), немецкий живописец.

1862 — Зигберт Тарраш (ум. 1934), один из крупнейших шахматистов и теоретиков шахмат в истории.

1898 — Мисао Окава (ум. 2015), старейшая жительница Земли.

1948 — Эдди Грант, британский гитарист и певец в стиле регги.

1957 — Марк Э. Смит (ум. 2018), английский певец, поэт и музыкант, фронтмен группы "The Fall".

1974 — Ева Мендес, американская актриса.

Народные приметы 5 марта

5 марта категорически запрещено смотреть на звезды, поскольку это может накликать беду. Наши предки верили, что в этот день небо уносит счастье и благополучие. А вот, чтобы, наоборот, улучшить свое благосостояние необходимо прокатится на санях с горки.

Если 5 марта начался снег, то грядущий год будет неурожайным;

Сороки и галки в снегу купаются - можно смело ждать оттепели;

Снег с дождем также говорил о потеплении;

Вороны летают высоко в небе - жди снегопад;

Если 5 марта часто меняется направление ветра - оттепель будет недолгой.

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