4 января: какой праздник отмечают, приметы на День святой Анастасии и именинники

4 января отмечают Всемирный день азбуки Брайля. Также православные христиане почитают память великомученицы Анастасии Узорешительницы. В народе праздник получил название День святой Анастасии.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 4 января, – читайте в материале OBOZREVATEL.

4 января именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Ираклий, Федор.

Всемирный день азбуки Брайля

4 января 2019 года впервые был отмечен праздник, посвященный изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля, – Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day), который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/73/161) 17 декабря 2018 года.

Всемирный день азбуки Брайля: что это за праздник st-taseevo.ru

День Анастасии

Православная Церковь чтит святую Анастасию, покровительницу беременных женщин. Она жила в IV веке и приняла мученическую смерть из-за гонений на христиан в Риме.

Сватая Анастасия Узорешительница newsua.ru

В народе девушку прозвали Узорешительницей, так как она помогала избавиться от тяжелых уз и страданий. Анастасия считается покровительницей беременных. Ей молились, чтобы беременность и роды прошли без осложнений.

Приметы на 4 января

Приметы на 4 января goodfon.ru

Погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре.

Много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год.

Если 4 января облака плывут против ветра – ждите снегопадов в ближайшие дни.

Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Помимо этого, такая примета предвещает засуху летом.

Что нельзя делать 4 января

Беременным женщинам в этот день нельзя шить.

Запрещается 4 января ходить по комнате босиком – можно накликать беду своему родственнику.

В этот день нельзя бить животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

На Анастасию нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.

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