4 ноября: какой праздник отмечают, приметы на День Казанской иконы Божией Матери и именинники
В среду, 4 ноября христиане восточного обряда чтят Казанскую икону Божьей Матери – одну из самых почитаемых в православии. Также в Украине отмечают День железнодорожника.
В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 4 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Также 3 ноября – День Ангела у Александра, Анны, Василия, Германа, Григория, Дениса, Елизаветы, Захара, Ивана, Максима, Федора.День Казанской иконы Божией матери
Праздник Казанской иконы Божьей Матери, который отмечается 4 ноября, связан с событиями, произошедшими в 1612 году – освобождением Москвы от польских войск. Казанская икона тогда была главным символом народного ополчения.
После избавления Москвы от захватчиков князь Дмитрий Пожарский построил в центре города Казанский собор, в который в 1636 году был помещен чудотворный образ. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился сделать празднование Казанской иконы общегосударственным.День железнодорожника Украины 2020
Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.
Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги.Приметы на 4 ноября
Ливень 4 ноября – дождь будет продолжаться еще долго.
Ясный день – к похолоданию.
Туман утром 4 ноября – будет оттепель.
Что Казанская покажет, то и зима скажет.
Кто женится – будет счастлив.
Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла. Эти запреты актуальны и в любой другой день, но в церковные праздники верующие особенно стремятся соблюдать их.
Домашние дела и тяжелый физический труд рекомендуется перенести на другой день.
Считается, что на Казанскую Осеннюю нельзя выезжать в дальнюю дорогу – путь назад будет долгим.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в ноябре 2020 года: церковный календарь.