4 ноября: какой праздник отмечают, приметы на День Казанской иконы Божией Матери и именинники

В среду, 4 ноября христиане восточного обряда чтят Казанскую икону Божьей Матери – одну из самых почитаемых в православии. Также в Украине отмечают День железнодорожника.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 4 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Также 3 ноября – День Ангела у Александра, Анны, Василия, Германа, Григория, Дениса, Елизаветы, Захара, Ивана, Максима, Федора.

Праздник Казанской иконы Божьей Матери, который отмечается 4 ноября, связан с событиями, произошедшими в 1612 году – освобождением Москвы от польских войск. Казанская икона тогда была главным символом народного ополчения.

После избавления Москвы от захватчиков князь Дмитрий Пожарский построил в центре города Казанский собор, в который в 1636 году был помещен чудотворный образ. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился сделать празднование Казанской иконы общегосударственным.

Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.

Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги.

Ливень 4 ноября – дождь будет продолжаться еще долго.

Ясный день – к похолоданию.

Туман утром 4 ноября – будет оттепель.

Что Казанская покажет, то и зима скажет.

Кто женится – будет счастлив.

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла. Эти запреты актуальны и в любой другой день, но в церковные праздники верующие особенно стремятся соблюдать их.

Домашние дела и тяжелый физический труд рекомендуется перенести на другой день.

Считается, что на Казанскую Осеннюю нельзя выезжать в дальнюю дорогу – путь назад будет долгим.

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