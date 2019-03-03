4 марта 2019: какой сегодня праздник

4 марта отмечают несколько праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Сегодня отмечают первый день Масленицы. Он называется Встреча. По традиции, в этот день родственники ходили друг к другу в гости, а также катались на ледяных горках. По поверьям, чем дальше катились сани, тем лучше был урожай. OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Масленица

Масленица — этот праздник является своего рода проводами зимы. Главными атрибутами традиционно были — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и блины, которые являли собой символ солнца. В 2019 году Масленицу отмечают с 4 по 10 марта.

На каждый день Масленицы недели существуют определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши, в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось "прощеным воскресеньем" или "прощеным днем".

Именины 4 марта

Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор.

Родились 4 марта

1678 — Антонио Вивальди (ум. 1741), итальянский композитор, скрипач, дирижер.

1870 — Евгений Патон (ум. 1953), украинский советский учёный-механик, инженер, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве.

1963 — Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Metallica".

Народные приметы 4 марта

Если чайки пролетают над домом – ожидай теплой погоды

Если в лесу увидеть зайца-беляка, то вскоре пойдет снег. А вот, заяц-русак предвещал скорое потепление

Снежные сугробы вокруг – весна придет нескоро

Чем больше в это день хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь

Заболеть – к долгой болезни, в результате которой возможен смертельный исход

На дорогах много ворон и галок – погода будет пасмурной

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