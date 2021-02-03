4 февраля, праздники приметы на Тимофеев день и именинники

4 февраля православная церковь чтит память святого апостола Тимофея. В народе его называют Тимофеев день или Тимофей-полузимник. В мире также отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет урожай и погода в этом году. О том, что нельзя делать 4 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют: Вероника, Екатерина, Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

В церковном календаре этот день выделили в память о святом Тимофее, ученике апостола Павла. Тимофей получил прозвище Ефесский, поскольку при жизни стал первым епископом города Эфес.

По преданию, в 80 году он принял мученическую смерть от рук язычников. В 4 веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь. Церковь чтит святого Тимофея в числе семидесяти апостолов.

День поминовения святого Тимофея считается серединой зимы. Считается, что с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели, которые длились до самой весны. В этот день придумали множество поговорок и примет о морозе и холоде. Пасечники в этот день присматриваются к пчелам. Если насекомые тихо жужжат – это значит, что все хорошо, а если гудение пчел было беспокойным — что-то с ульем не в порядке.

Хозяйки в этот день веселились, чтобы узнать, какой будет урожай льна в году. Для этого они катались с горок на донцах, на которых пряли лен и шерсть.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями или Всемирный день борьбы против рака отмечают ежегодно 4 февраля. Этот день предложили выделить представители Международного противоракового союза еще в 2005 году, чтобы обратить внимание на неизлечимую болезнь, от которой каждый год умирают сотни тысяч людей.

Если 4 февраля солнечно – весна наступит раньше срока.

В этот день лежит много снега – будет хороший урожай пшеницы и овса.

По народной примете, если 4 февраля началась метель, то такая погода продлится еще неделю.

Запотели стекла в доме на Тимофея – можно ожидать скорого потепления.

Из дома нельзя выносить мусор в этот день.

В этот четверг не стоит отдавать свои вещи на благотворительность, иначе можно избавиться от достатка, счастья и удачи.

Если же 4 февраля отказать в гостеприимстве родственникам, то можно поплатиться своим здоровьем.

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