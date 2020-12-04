4 декабря: какой праздник отмечают, приметы на Введение и именинники

4 декабря православная церковь отмечает великий христианский праздник – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Также в мире празднуют Международный день банков и День заказа подарков и написания писем Деду Морозу.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 4 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020. Википедия

Великий христианский праздник Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви. Отмечается ежегодно 4 декабря.

Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию. Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. В честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Приметы на 4 декабря и что нельзя делать . Pixabay

На Руси верили, что в этот день по улицам проезжает сама "Зима" – в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своим дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись.

Международный день банков

Международный день банков (International Day of Banks) – молодой праздник, отмечаемый ежегодно 4 декабря с момента принятия соответствующей Резолюции ООН 74/245 в 2019 году.

Международный день банков. Pixabay

Учреждая памятную дату, Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030 года. ООН признает учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

День заказа подарков и написания писем Деду Морозу

4 декабря отмечается особенный праздник, посвященный наступающему Новому году, – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Именно с этой даты начинают работать новогодние почтовые службы по всему миру, которые позволяют детям отправлять письма с заветными желаниями. А родители, в свою очередь, получают возможность точно узнать, чем порадовать своих чад в Новый год.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Pixabay

Приметы 4 декабря

Сильные морозы 4 декабря – ждите суровую зиму.

Снег пошел на Введение – к весне уже не растает.

Мороз 4 декабря обещает жаркое лето.

Если на улице морозно и сухо – в следующем году будет богатый урожай.

Что нельзя делать на Введение

Не стоит соседям заходить на Введение утром в чужой дом, чтобы не было нареканий, что это они принесли несчастье.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных.

Никому ничего не занимайте в этот день.

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