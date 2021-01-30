31 января: праздники, приметы на Афанасьев день и именинники

31 января православные верующие отмечают День памяти преподобных Кирилла и Марии и святителя Афанасия. В народе – Афанасьев день или Афанасий-ломонос.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет весна. О том, что нельзя делать 31 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают Афанасий, Мария, Кирилл, Сергей, Александр, Ксения, Дмитрий, Владимир, Евгений, Максим, Михаил, Николай.

День памяти преподобных Кирилла и Марии и святителя Афанасия

31 января православная церковь чествует преподобных Кирилла и Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского, а также Афанасия Великого – одного из греческих отцов церкви. Как написано в Святом Писании, Кирилл и Мария при жизни были защитниками догматов Вселенской церкви против ересей. В свою очередь, Святой Афанасий был советчиком и учителем, наставлял людей на верный путь, а также помогал выбраться из трудной житейской ситуации.

Святитель Афанасий считается одним из отцов греческой православной церкви. vsyamagik.ru

Кирилл и Мария считаются защитниками догматов Вселенской церкви . media.pravoslavie.ru

Афанасьев день или Афанасий-ломонос

Народные традиции и поговорки этого дня связаны с наступлением самых сильных морозов. В прошлые века говорили: "Афанасьевские морозы шуток шутить не любят", "Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос", "Афанасий нос и ухо дерет", и даже "Афанасий и Кирилло забирают за рыло".

Предки верили, что 31 января следует больше двигаться и защищать свое лицо от холода. Также обязательно в Афанасьев день заняться изгнанием нечисти: бить кнутами по стенам, читать специальные заговоры и подобное. Хозяйки зашивают чертополох в платочек, чтобы уберечься от злых чар.

Народные традиции 31 января связаны с наступлением самых сильных морозов pexels.com

Народные приметы на 31 января

Вороны кружат стаями – к сильным морозам.

Метель в этот день и чистый закат предвещает приход поздней весны.

Если 31 января на дворе началась оттепель – лето будет ненастным, а урожай картофеля оставит голодным на следующую зиму.

Солнце днем и полный месяц ночью в Афанасьев день предвещают похолодание.

Ранняя весна наступит, если солнце 31 января выглянет к полудню.

Что нельзя делать 31 января

В этот день нельзя крестить мальчиков, иначе они рискуют потерять мужскую силу в будущем.

Нельзя в этот день выходить из дому без надобности – чтоб нечисть не сглазила.

Категорически запрещается 31 января переезжать в новый дом. Суеверие связано с тем, что в новом доме могут быть частые ссоры и конфликты.

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