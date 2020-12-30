31 декабря: какой праздник отмечают, приметы и именинники

31 декабря в Украине и во всем мире прощаются со старым годом и встречаются новый. По народному календарю – Модестов день.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 31 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

31 декабря именины празднуют: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Клавдий, Марк, Мартын, Михаил, Николай, Сергей, Симеон, София.

Последний день года

В четверг, 31 декабря, украинцы готовяться встретить Новый, 2021 год. С этим праздником издавна связывали множество различных примет и суеверий.

Новый год 2021: традиции. Pixabay

Так, существуют определенные традиции, при помощи которых люди стараются привлечь все лучшее в свою жизнь. К примеру, в канун Нового года принято зажечь свечи в доме – считалось, их свет отпугивает нечистую силу. Также перед тем, как садиться за стол, стоит принять душ, чтобы смыть с себя весь негатив, который был в уходящем году.

Модестов день

В последний день года отмечается память святителя Модеста, служившего архиепископом в Иерусалиме в 7 веке. Согласно преданию, Модест родился в Малой Азии в христианской семье. Уже в юные годы он почувствовал влечение к монашеской жизни и принял постриг. Впоследствии Модест стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. Когда на Сирию и Палестину напали персидские войска, разрушившие христианские храмы и пленившие иерусалимского патриарха Захария, Модесту было поручено управлять всей Иерусалимской церковью.

31 декабря: приметы и что нельзя делать . Pixabay

На Руси святого Модеста считали хранителем скота, поэтому ему молились о защите от падежа и хищных зверей. В этот день мужчины обыкновенно устраивали братчины — совместные застолья, на которые непременно подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу о стадах. А вот женщинам на Модеста запрещалось играть в карты: говорили, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.

На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит – его ждет смерть, если зазвенит – свадьба, а если послышится молотьба – год будет богатым.

Святитель Модест. Азбука веры

Приметы на 31 декабря

Если снежинки крупные, значит, мороз будет несильным, возможна даже оттепель.

Чем суровее холода, тем меньше вероятность наступления метелей и снегопадов.

Весёлые святки стоит ожидать, если в ночь новогоднюю мороз нагрянет.

Если дым из трубы тянется прямым столбом вверх или с небольшим уклоном, значит, стоит ожидать холода.

Не слышится хруст снега – близка оттепель.

Какова погода этого дня, такова и в июне будет.

Что нельзя делать 31 декабря

Бить посуду – согласно примете, это предвещает ссоры и разногласия в семье.

Ссориться, ругаться, злиться, чтобы не привлечь злые силы.

Оставлять новогодний стол пустым – к бедности.

Выкидывать остатки еды в мусор – лучше накормить ими уличных животных.

Отказывать в гостеприимстве – чтобы в новом году ни в чем не испытывать нужды.

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