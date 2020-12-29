30 декабря: какие праздники отмечают, приметы на Данилов день и именинники

30 декабря православные христиане почитают память пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. В народе праздник получил название Данилов день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 30 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

30 декабря именины празднуют: Никита, Николай, Александр, Иван, Петр, Даниил, Денис, Степан, Сергей, Михаил.

День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила

В Православной Церкви 30 декабря почитается память святых Даниила, Анания, Мисаила и Азария. Предание гласит, что за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались указанные юноши.

Пророк Даниил и святые отроки Ананий, Азарий и Мисаил hram-olgi.ru

Царь Вавилона Навуходоносор решил ввести их в свой двор, поскольку они были очень способными. В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам. Для этого он окружил Даниила, Анания, Мисаила и Азария роскошью и изобилием. Однако юноши отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни.

Именно за это Господь подарил Ананию, Мисаилу и Азарию мудрость, а святому Даниилу – дар прозорливости и истолкования снов.

Данилов день

В народе 30 декабря отмечают Данилов день. В этот день на Руси незамужние девушки пытались получить от святого Даниила хоть немного прозорливости. Ведь святой, по поверью, мог расшифровать любые послания.

Данилов день: гадание iznat.com

Существовало следующее гадание. Для того чтобы увидеть будущего супруга, необходимо было взять три лавровых листа и написать на них имена трёх святых отроков – Анания, Азария и Мисаила. Затем положить их под подушку и лечь спать. Во сне должен был явиться суженый.

Приметы 30 декабря

Приметы 30 декабря pinterest.com

Метель началась – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.

Считается, что все сны на день пророка Даниила являются вещими.

Какая погода на Даниила, таким и май будет.

Если на Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.

Что нельзя делать 30 декабря

В этот день нельзя целовать спящего младенца, так как ребенок может серьезно заболеть.

Нельзя ругаться и сплетничать.

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