3 января: какие праздники отмечают, приметы на Петров день и именинники

3 января в мире отмечают День рождения соломинки для коктейлей. Также Православная Церковь почитает память святителя Петра. В народе праздник получил название Петров день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 3 января, – читайте в материале OBOZREVATEL.

3 января именины празднуют: Ульяна, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Леонтий, Юлиана.

День рождения соломинки для коктейлей

3 января в мире отмечается необычный праздник – эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков.

День рождения соломинки для коктейлей: когда отмечают diethics.com

Петров день

3 января православные христиане почитают память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, который родился во второй половине XIII века. В народе праздник называют Петров день или Петра-полукорма. Второе название было связано с тем, что к этому дню половина заготовок на зиму была израсходована. Поэтому хозяева подсчитывали свои запасы и старались распределить так, чтобы их хватило до весны.

Митрополит Петр ruvera.ru

Раньше на Руси в этот день хозяйки отпугивали от своих домов разную нечисть и потусторонних сущностей серебром – изделия из этого металла клали на самое видное место в комнатах.

Приметы на 3 января

Приметы на 3 января pinterest.com

Много снега 3 января – к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Ярко-красный рассвет сулит метель.

Что нельзя делать 3 января

В этот день никому нельзя желать здоровья и счастья, ведь по поверью, все произойдет с точностью до наоборот.

Нельзя 3 января подглядывать и подслушивать, потому что можно получить болезнь, связанную со слухом и зрением.

Запрещено в этот день давать любые обещания, поднимать с земли вещи, поскольку это приведет к потерям.

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