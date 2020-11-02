3 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Илларионов день и именинники

Во вторник, 3 ноября, православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого. В народе праздник называется Илларионов день. Также отмечается День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск Украины.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 3 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Также 3 ноября – День Ангела у Азы, Александра, Алексея, Анатолия, Аркадия, Василия, Дениса, Дмитрия, Илариона, Константина и Марфы.

Иларион Великий родился в 291 году в Палестине. В Александрии святой принял христианство, свое имущество он раздал бедным и стал вести жизнь отшельника.

Преподобный ревностно боролся с нечистыми помыслами, побеждая их постом, тяжелым трудом и молитвой. Он бесплатно лечил людей от болезней, говоря, что благодать Божия не продается. Также Иларион основал несколько монастырей и был первым проповедником монашества в Палестине.

В народе праздник известен как Иларионов день. В этот день обычно ждали заморозков и похолодания. По традиции, 3 ноября принято заниматься работой в доме. Эзотерики рекомендуют навести порядок и отремонтировать поломанные вещи. Также наши предки считали, что этот день желательно посвятить вязанию – якобы тогда вещь будет теплее.

Женщины после приготовления еды на Илариона устраивали посиделки с песнями и рассказыванием историй. Старшие учили молодых ведению быта, вышиванию и другим женским занятиям.

3 ноября в Украине отмечается День ракетных войск и артиллерии, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента от 31 октября 1997 года.

Ежегодно 3 ноября в Украине отмечается профессиональный праздник всех работников и военнослужащих инженерных войск – День инженерных войск. Он утвержден Указом Президента в 1999 году в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины.

Если выпал снег и остался на ветках деревьев – в ближайшее время снегопады не пройдут.

Если дым идет вверх, значит погода будет ясной и солнечной.

Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

Если закат алый, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороза и ясной погоды.

В этот день нельзя собираться в дорогу, иначе сулит несчастье.

Нельзя ничего поднимать с дороги, поскольку это принесет несчастье.

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла.

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