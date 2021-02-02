3 февраля: что нельзя делать, приметы и именинники

3 февраля православная церковь отмечает День памяти преподобного Максима Грека. В народе его назвали Максимов день. В мире 3 февраля вошло в историю как Всемирный день свободной любви.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет урожай и погода в этом году. О том, что нельзя делать 3 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела в этот день празднуют: Анна, Маргарита, Тимофей, Евгений, Анастасий, Иван, Илья, Максим.

День памяти преподобного Максима Грека

Преподобный Максим Грек был сыном богатого греческого сановника. В юности он получил блестящее образование, после – много путешествовал, изучал языки и науки в странах Европы. Первыми его переводами на понятный славянам язык стали Псалтырь и Деяния Апостолов. Кроме того, он оставил большое количество собственноручных трудов.

День памяти преподобного Максима Грека. pravlife.org

Максимов день

Максима в народе окрестили утешителем. Считается, что Преподобный Максим может помочь людям во всевозможных неудачах и заступиться за сирот и вдов. Любой человек в данный день обязан припомнить теплым словом всех, кто когда-то помогал и даже отблагодарить делом, в случае если это возможно. Так, было заведено печь пироги с мясом, рыбой и потчевать членов семьи, попрошаек и добродушных людей.

Всемирный день свободной любви

Этот день посвящен приверженцам интимных отношений без обязательств. Интересно, что этот праздник придумали в Германии. Там считается, что 3 февраля можно сходить "налево", находясь в браке. В этот день устраиваются особые акции в ресторанах, а отели дают скидки за суточное проживание.

Народные приметы 3 февраля

Чистое небо 3 февраля предвещает мороз и плохой урожай.

А если ночью на Максима луна светит сквозь облака ярко, то урожай будет добротным.

Раннюю весну 3 февраля можно предсказать по тому, какой будет день. Если солнечный, то март будет теплым.

Если на Максима запланированная встреча не состоялась, значит это к добру.

Чистое небо 3 февраля предвещает мороз и плохой урожай pexels.com

Что нельзя делать 3 февраля

Супругам и парам нельзя ссориться и начинать споры.

3 февраля нельзя пришивать пуговицы.

В этот день не стоит грустить и тем более пытаться перенести встречу, которая отменилась.

Нельзя выходить из дома после заката солнца.

Женщинам нельзя никого проклинать и поминать злым словом.

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