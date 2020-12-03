3 декабря: какой праздник отмечают, приметы на Проклов день и именинники

3 декабря православные христиане почитают память святителя Прокла – константинопольского патриарха и ученика Иоанна Златоуста. В народе – Проклов день. В мире отмечается День людей с инвалидностью и День дизайнеров и аниматоров. Также исполняется 28 лет СМС.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 3 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

3 декабря именины празднуют: Александр, Алексей, Григорий, Николай, Остап, Ян, Анна, Татьяна.

День святого Прокла или Проклов день

Cвятитель Прокл – ученик Иоанна Златоуст. Азбука веры

Святой Прокл родился около 390 года в Константинополе. Он был учеником святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его во диакона, а затем в пресвитеры. Прокл был свидетелем явления апостола Павла Иоанну Златоусту, от своего учителя он получил глубокие знания Священного Писания.

Этот святой прославился множеством чудес – верующие обращаются к нему с просьбой защитить от невзгод и болезней. В народе праздник известен под названием Проклов день. Издавна в народе верили, что на Прокла нечисть может в любой момент выскочить из-под земли и принести зло человеку. Поэтому в этот день старались читать защитные заговоры. Считается также, что нужно прислушиваться к советам, которые получает человек 3 декабря, – они могут помочь в будущем.

Проклов день 2020: традиции и приметы. Pixabay

День людей с инвалидностью

В 1992 году в конце Десятилетия людей с инвалидностью Организации Объединенных Наций (1983 –1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем людей с инвалидностью (International Day of Disabled Persons). Целью даты является продвижение их прав во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к их проблемам.

День людей с инвалидностью. Pixabay

День дизайнеров и аниматоров

Всемирный день дизайнеров и аниматоров также называют День компьютерной графики. Традиционно его отмечаютв третий день декабря. Идея его проведения, выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias.

Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана в связи с тем, что она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D – 3 December.

День дизайнеров и аниматоров. Pixabay

День рождения СМС

3 декабря, исполняется 28 лет с того дня, когда было отправлено первое сообщение SMS. Так, в 1992 году инженерам в Великобритании удалось передать с компьютера на мобильный телефон короткое послание – "Merry Christmas" (в переводе с англ. "Счастливого Рождества").

Идею сервиса SMS предложил инженер из Финляндии Матти Макконен еще в 1984 году на конференции о будущем мобильных коммуникаций в Копенгагене.

День рождения SMS. Pixabay

Приметы на Проклов день 3 декабря

Если снег в этот день пойдет, то будет дождливая погода.

Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.

Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.

Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.

Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.

Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.

Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

Что нельзя делать 3 декабря

Ссориться, ругаться, злиться – нужно стремиться быть дружелюбным и приветливым.

Отправляться в дальний путь – лучше перенести поездку на следующий день.

На Руси в этот день было принято проклинать нечисть.

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