29 января: какие праздники, день в религии и кто именинники

29 января в православной церкви – День поклонения честным веригам апостола Петра, а в народе этот день был известен как Петр-полукорм. В мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какую погоду ждать в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 29 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

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День поклонения честным веригам апостола Петра

29 января почитают святого и всехвального апостола Петра. Согласно Писанию, около 42 лет апостол по повелению Ирода Агриппы находился в темнице, связанный двумя железными цепями.

В ночь перед судом Ангел Господень снял с апостола эти цепи и вывел его из темницы. Христиане, услышав о чуде, сберегли цепи (вериги) и долгое время хранили их как драгоценность, вплоть до периода правления Патриарха Ювеналия. Святая Евдокия построила храм в честь апостола Петра и положила в нем веригу. Также в Риме хранятся другие вериги, в которые был закован Петр перед своей кончиной.

Православная церковь сегодня отмечает Поклонение честным веригам апостола Петра. nashemisto.dp.ua

Считалось, что верующие, подойдя к веригам, исцелялись от всех болезней.

Петр-полукорм

В народе 29 января называют Петр-полукорм, поскольку к этому дню уже остается только половина зимних запасов. По традиции, в этот день принято заказывать молебен святому Петру. Наши предки верили, что это поможет собрать богатый урожай.

Кроме того, апостол Петр считается покровителем рыбаков и рыбной ловли.

День мобилизации против угрозы ядерной войны

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации. Основной целью этого дня является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира, а также устранению самой угрозы ядерной войны.

Приметы на 29 января

Если 29 января разыгралась метель – лето будет дождливым.

Северный ветер – к похолоданиям и сильным морозам.

Если на Петра морозный день без снега, это значит, что лето будет жарким и засушливым.

Месяц яркий, с крутыми рогами – к несильному, приятному морозцу.

Если к 29 января остается больше половины запасов с прошлогоднего урожая, то и в этом году не придется голодать.

На закате солнце красное – к морозной, но солнечной погоде на следующий день.

В народе 29 января называют Петр-полукорм, поскольку к этому дню уже остается только половина зимних запасов delo.ua

Что нельзя делать 29 января

Запрещено отказываться от угощений, особенно от хлеба. Игнорирование этого суеверия может привести к финансовым убыткам в будущем.

В день Петра каждое слово должно иметь свой вес, поэтому нельзя пустословить и сплетничать.

Нельзя лезть в драку и забавляться с кулаками. Нечистые силы обратят на это внимание.

Не стоит праздно проводить время до захода солнца. В этот день следует усердно трудиться до самого вечера, иначе можно отпугнуть удачу.

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