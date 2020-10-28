29 октября: какой праздник отмечают, приметы на Лонгина Сотника и именинники

В четверг, 29 октября православные христиане чтят память преподобного мученика Лонгина Яренгского, в народе дата называется Лонгин Сотник. Также в мире отмечают Международный день борьбы с инсультом и День рождения интернета.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 29 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Также 29 октября именины отмечают Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма и Леонтий.

День Лонгина Яренгского или Лонгин Сотник

29 октября православная церковь отмечает память мученика Лонгина Яренгского или Сотника, который был родом из Каппадокии. Он вместе со своими воинами был приставлен служить при распятии Христа. Лонгин стал свидетелем чудес при Кресте Господнем (затмение солнца, землетрясение, распавшиеся камни, восставшие из открывшихся гробов мертвецы).

После всего увиденного он поверил в то, что Иисус – Сын Божий. Именно Лонгин пронзил копьем ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. До этого момента сотник очень плохо видел и только с Божьей помощью смог исцелиться.

В народе Лонгин Сотник почитается целителем глазных болезней.

Международный день борьбы с инсультом

Праздник был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году. Цель –призыв к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания. Сегодня в организацию входят более 3,5 тысячи индивидуальных членов и более 60 организаций из 85 стран.

День рождения интернета

День рождение Интернета отмечают несколько раз в году исходя из разных поводов. 29 октября – день в году, когда также отмечают День рождения всемирной сети www.

В 1957 году Министерство обороны США решило решило организовать безопасную систему для передачи данных. Этой разработкой занялись три университета Америки и Центр исследований Стенфорда. Уже в 1969 году именно 29 октября между 2 узлами сети на расстоянии 500 км был создан сеанс связи, хоть и не с первой попытки, но весьма удачный. Поэтому сегодня именно в этот день принято праздновать День рождения всемирной паутины.

Приметы 29 октября

Сильный и порывистый ветер – к дождю.

Юго-западный ветер – к ненастью.

Дождь утром идет – скоро закончится.

Облака на небе редкие – к морозной погоде.

Мутная и бледная луна – к снегу и морозу.

Ночью небо звездное – к хорошей погоде.

Домашняя птица на одной лапе стоит – к похолоданию.

Что нельзя делать 29 октября

В этот день запрещено ругаться и быть в плохом настроении – к неудачам и несчастью.

Не стоит заниматься рукоделием, а также выполнять работу, для которой нужно напрягать зрение.

Нельзя выходить на улицу неумытым или в неопрятной одежде.

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