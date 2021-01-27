28 января: какой праздник отмечают, приметы и именинники

28 января православные христиане празднуют Павлов день, а в мире этот день вошел в историю как Международный день защиты персональных данных.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 28 января, читайте в материале OBOZREVATEL

Именины в этот день празднуют Павел, Елена, Гавриил, Иван, Михаил, Прохор.

Павлов день

День 28 января в православной религии получил свое название в честь памяти преподобного Павла Фивейского. Этот праздник иногда называют также Павлом Египетским или Павлом Отшельником.

Преподобный Павел Фивейский при жизни был отшельником. azbyka.ru

Преподобный Павел был первым христианским монахом. Он прожил в отшельничестве 91 год и умер в возрасте 113 лет в пещере. На Руси считалось, что в Павлов день стоит задуматься о будущих сельскохозяйственных работах – этому способствовало увеличение светового дня

Также по традиции, если 28 января рождался ребенок, стоило надеть на него льняную рубашку, а под подушку положить несколько льняных волокон. В народе верили, что такой ритуал защитит ребенка от недоброжелателей.

Международный день защиты персональных данных

Каждый год в этот день, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник придумали с целью напомнить о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить виртуальную и реальную жизнь каждого из нас. Этот праздник стал более важным с развитием социальных сетей и увеличением случаев кибербуллинга.

28 января – Международный день защиты персональных данных pexels

Народные приметы на 28 января

Если в ночь на Павла на небе сияют звезды – это сулит хороший урожай льна в будущем сезоне.

Если есть мороз и появляются узоры на окнах – лето будет урожайным.

Если ночью на небе тусклые звезды, то будет потепление, а если яркие – то к морозу и вьюге.

Дует сильный ветер 28 января – к дождливому году.

Слышен щебет снегирей в Павлов день – к перемене погоды.

Если 28 января есть сильный ветер, то целый год будут идти дожди. pexels.com

Что нельзя делать 28 января

На Павлов день можно легко получить сглаз и порчу, поэтому нежелательно выходить из дома без оберега.

28 января запрещается встречаться с недоброжелателями и выяснять отношения.

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