28 октября: какой праздник отмечают, приметы и что нельзя делать в Ефимов день

28 октября православные христиане чтят память Ефима Благочестивого или аскета Евфимия Солоунского. Его также называли днем Ефимия-льняницы, потому что в этот день мяли и трепали лен. По народному календарю – Ефим Осенний. В Украине также отмечают День освобождения от фашистских захватчиков.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 28 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Также 28 октября именины отмечают Денис, Дмитрий, Ефим, Иван и Семен.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

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Национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году. Впервые эта дата в государственном календаре появилась в 2009 году. Идею высказал на официальном уровне министр экономики Украины Сергей Тигипко 15 октября, и спустя пять дней президент Виктор Ющенко подписал указ об учреждении новой даты. Праздник был введен "с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны".

День Ефима Благочестивого

Святой Ефимий родился и жил в Палестине в IX веке. Когда ему исполнилось 18 лет, он решил стать монахом и служил в обители Писидион, пока не дал клятву строго соблюдать правила аскетизма. После этого он с отшельником Иосифом поселился на Афоне и там ради избавления от греховности занимался умерщвлением плоти.

Ефимов день или Ефим осенний: что нельзя делать. Pixabay

К монаху Ефимию стали тянуться люди, и тогда он поселился на острове, но позднее вернулся в Салоники и последовал подвигу столпников, которые непрерывно молились на каменном столпе.

Святой Ефимий прожил 74 года и за свою долгую жизнь успел восстановить церковь святого Андрея и построить женскую монашескую обитель.

Ефим Осенний

По народным поверьям, в день Ефима Осеннего корни растений смыкаются с землей, насекомые прячутся под землю и вся природа засыпает. В народе этот день также называли Пчельником, потому что пчеловоды готовили ульи к зимовке.

Приметы на Ефимов день. Pixabay

На Ефима Осеннего среди мужчин было принято валять валенки, ремонтировать сельскохозяйственный инвентарь, готовить сани. Среди женщин было принято трепать лен, а результаты работы показывать всей деревне, чтобы выбрать лучшую работницу.

Считалось, что в этот день в дом возвращается нечистая сила, которая уходила на лето. Среди таких злых духов самой известной является кикимора. Она путает нитки в ткацких станках, бьет посуду, портит еду, пугает девушек. Кикимора любит садиться возле ткачих. Чтобы ее прогнать, девушка должна была перекреститься и обратиться за помощью к Ефиму Благочестивому.

Приметы на 28 октября

Если в этот день снег выпадет, то следующей осенью будет богатый урожай хлеба.

Если луна в кругах, но небо чистое, скоро мороз ударит.

Красноватые и расплывчатые круги возле луны – к снегу и ветру.

Над восходящим солнцем виднеется облако – к ненастью.

Кошка пьет воду больше обыкновенного – к непогоде.

Если собака есть отказывается, то надвигается ненастье.

Много мышей в амбаре – зима с оттепелями будет.

Если перед взлетом на насест петух 12 раз пропоет, то завтра погода переменится.

Куры скребутся – к дождю.

Если комары появились, то зима будет теплой.

Что нельзя делать 28 октября:

Согласно поверьям в этот день запрещалось нецензурно выражаться, сквернословить, негативно мыслить, обижаться и конфликтовать.

Кроме того, чтобы не накликать беду, лучше отказаться от работы как в огороде, так и в доме. Наши предки верили, что в противном случае можно серьезно и надолго заболеть.

Ночью нельзя смотреть в небо. Считалось, что в это время можно увидеть падающую звезду, а это к несчастью.

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