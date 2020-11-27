28 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Гурьев день и именинники

28 ноября православная церковь отмечает начало Рождественского поста. По народному календарю – Гурьев день. Также в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора, в мире – Всемирный день сострадания.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 27 ноября, читайте в материале OBOZREVATEL.

27 ноября именины празднуют: Григорий, Дмитрий, Николай, Филипп.

Православный Рождественский пост, или Филиппов пост, установленный в честь Рождества Христова, ежегодно выпадает на период с 28 ноября по 6 января. Его цель – духовное очищение через покаяние, молитву, воздержание в пище и встреча праздника Рождества с чистой душой.

В течение 40 дней поста к употреблению строго запрещаются продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.

Основу меню в Рождественский пост составляют овощи, каши, грибы и бобовые. За исключением среды и пятницы, а также Сочельника 6 января, верующим разрешается немного рыбы и морепродуктов, а в выходные – вина.

28 ноября, православные христиане почитают память святых мучеников, исповедников Гурия, Самона и Авива. В народе праздник получил название Гурьев день. Святой Гурий считается защитником людей от темных сил, которые, как говорили, скрываются зимой в земле.

Святой Гурий, как говорили в народе, разгонял всю нечистую силу, которая зимой прячется в земле от морозов. Гурию также молились об исцелении болезней, особенно зубной боли. Женщины, у которых был злой и непокладистый муж, в этот день молились Гурию, чтобы супруг подобрел.

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодоморов. В эту дату принято чтить память миллионов людей, убитых голодом в XX веке. По всей стране проходят скорбные мероприятия, посвященные погибшим, также рекомендуется воздерживаться от гуляний и веселья.

Впервые День памяти жертв Голодоморов был введен указом президента Леонида Кучмы в 1998 году. В 2004 году название было изменено на "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий". А в 2007 году президент Виктор Ющенко установил своим указом "День памяти жертв голодоморов".

Всемирный день сострадания (World Compassion Day, WCD), или Всемирный день милосердия, отмечается в мире ежегодно 28 ноября.

Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель – Притиш Нанди (Pritish Nandy). Главная идея Дня – пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса – это поведение и принцип действий, при которых первое требование – ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании – неубиение, непричинение вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом – ни мыслью, ни словом, ни делом.

В Гурьев день выпал снег – пролежит до половодья.

Много снега – к хорошему урожаю в следующем году.

Тепло, идет дождь или мокрый снег – май будет холодным и ненастным.

Лошади громко ржут – зима будет теплой и мягкой.

Предаваться развлечениям – в первый день Рождественского поста это строго запрещено.

Ссориться, осуждать кого-либо.

Злоупотреблять едой и алкоголем.

Вести плохие разговоры, жадничать, малодушничать.

Нельзя гадать, проводить какие-либо магические обряды – церковь этого не поддерживает.

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