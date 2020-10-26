27 октября: какой праздник отмечают, приметы на Параскевы Грязнухи и именинники

27 октября православные христиане чтят память преподобной Параскевы-Петки Сербской, в народе праздник называют Параскева пятница или Параскева Грязнуха. Также день ангела отмечают Михаил, Назар, Петр и Прасковья.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 27 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

День Параскевы Сербской

Святая Параскева родилась в Сербии, вблизи города Каллиократия, в селении Епиват. Родители ее были благочестивые люди: они неуклонно исполняли все заповеди Божии и славились всюду своими благотворениями и милостынями.

Кроме дочери Параскевы был у них сын. Его отдали в училище, а дочь воспитывалась в доме своих благочестивых родителей. Брат Параскевы, когда достаточно научен был Священному Писанию, с согласия родителей, принял пострижение под именем Евфимия. Евфимий впоследствии стал епископом в Мадите, где прославился добродетельною жизнью и сотворил множество преславных чудес.

По смерти своих родителей Параскева стала проводить жизнь, полную скорбей и лишений. Подражая усердно жизни святых, она умерщвляла постом и бдением свое тело и порабощала его духу.

Параскева Пятница или Параскева Грязнуха

На Руси Параскеве дали прозвище Грязнуха. Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день ее памяти. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной.

Были у Параскевы и другие прозвища – Льняниха, Трепальница. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лен. А вот прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, хотя можно было шить. В некоторых районах святую почитали как покровительницу всякой женской зимней работы.

Если день памяти святой выпадал на пятый день недели, справляли особый праздник – Параскеву Пятницу. Этому имени соответствовал образ высокой, худой женщины с длинными волосами. Особое внимание на Параскеву Пятницу уделяли роженицам и беременным женщинам. Считали, что их оберегает сама святая. Чтобы не прогневить Параскеву и не лишиться ее помощи во время родов, беременные женщины старались не расчесывать волосы по пятницам. Также говорили, что кто в пятницу много смеется, тот в старости будет много плакать.

Приметы на 27 октября

Яркое звездное небо в этот день предвещает богатый урожай в следующем году.

Вороны раскаркались – к оттепели.

Много ягод на рябине сулят дождливое лето.

Что нельзя делать 27 октября

Во вторник не стоит стирать, чинить одежду или заниматься пряжей – можно прогнать удачу и достаток из дома.

Не стоит начинать важные дела, иначе не удастся их благополучно закончить.

Согласно поверью, лучше меньше смеяться, иначе весь оставшийся год придется много плакать.

Также не рекомендуется расчесывать волосы беременным девушкам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.