27 декабря: какие праздники отмечают, приметы на Филимонов день и именинники

27 декабря православные христиане чествуют память апостола и евангелиста Иоанна. Также в народе отмечают Филимонов день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 27 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

27 декабря именины празднуют: Илларион, Николай, Филимон.

День апостола и евангелиста Иоанна

27 декабря православные христиане чтят память апостола Иоанна – автора одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. Он был сыном Зеведея и Соломии, дочери святого обручника Иосифа.

Иоанн был призван Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере: оставив своего отца Зеведея в лодке, он, вместе с братом Иаковом, последовал за Христом. Святой был особенно любим Господом за совершенное незлобие и девственную чистоту.

Апостол и евангелист Иоанн pravlife.org

После своего призвания святой Иоанн не расставался со Спасителем и был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к Себе. На Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Деве Марии.

Филимонов день

Православная церковь 27 декабря чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже ІІ и ІІІ веков.

Святые мученики Филимон, Аполлоний и Ариан pravoslavie.ru

В народе праздник получил название Филимонов день. Это время было самым темным в году. На Руси верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. По Филимону предсказывали погоду на февраль.

Приметы на 27 декабря

Приметы на 27 декабря pinterest.com

Теплый день – к жаркому лету.

Погода меняется в течение дня – к оттепели.

Ветер дует в одно сторону, а облака плывут в другую – к снежной погоде.

Ночью иней был – к снегопаду.

Над лесом видно синие пятна – к снегу.

Что нельзя делать 27 декабря

В этот день не рекомендуется выходить из дома, не умывшись.

Также нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу, употреблять алкоголь.

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