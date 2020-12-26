27 декабря: какие праздники отмечают, приметы на Филимонов день и именинники
27 декабря православные христиане чествуют память апостола и евангелиста Иоанна. Также в народе отмечают Филимонов день.
В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 27 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.
27 декабря именины празднуют: Илларион, Николай, Филимон.
День апостола и евангелиста Иоанна
27 декабря православные христиане чтят память апостола Иоанна – автора одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. Он был сыном Зеведея и Соломии, дочери святого обручника Иосифа.
Иоанн был призван Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере: оставив своего отца Зеведея в лодке, он, вместе с братом Иаковом, последовал за Христом. Святой был особенно любим Господом за совершенное незлобие и девственную чистоту.
После своего призвания святой Иоанн не расставался со Спасителем и был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к Себе. На Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Деве Марии.
Филимонов день
Православная церковь 27 декабря чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже ІІ и ІІІ веков.
В народе праздник получил название Филимонов день. Это время было самым темным в году. На Руси верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. По Филимону предсказывали погоду на февраль.
Приметы на 27 декабря
Теплый день – к жаркому лету.
Погода меняется в течение дня – к оттепели.
Ветер дует в одно сторону, а облака плывут в другую – к снежной погоде.
Ночью иней был – к снегопаду.
Над лесом видно синие пятна – к снегу.
Что нельзя делать 27 декабря
В этот день не рекомендуется выходить из дома, не умывшись.
Также нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу, употреблять алкоголь.
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