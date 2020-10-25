26 октября: какой завтра праздник, приметы в день Иверской иконы божией матери и именинники

26 октября 2020 года в мире отмечается Международный день школьных библиотек. Также православные христиане почитают чудотворную Иверскую икону Божией Матери. В народе праздник называют Банник или Банный день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 26 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Международный день школьных библиотек

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причем каждый год праздник посвящен определенной теме.

Международный день школьных библиотек: когда отмечают mirkosmosa.ru

Празднование Иверской иконы Божьей Матери

26 октября православные христиане чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которую также называют Вратарница или Привратница. Чудотворная икона хранится в монастыре на Афоне в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

Иверская икона Божьей Матери krasnoselie.ru

В народном календаре праздник известен как Банник или Банный день. По традиции в этот день устраивали омовения и посиделки, которые были схожи с обрядами. Также существовали определенные строгие правила, а нарушителей, по поверьям, ждали беды и несчастья.

Банный день: что это за праздник mygazeta.com

Православные христиане 26 октября ходят в церковь, где священники служат специальные молебны и читают молитвы, посвященные образу Богородицы. Верующие просят у Девы Марии заступничества, здоровья, милосердия и отпущения грехов.

Также 26 октября отмечается День Ангела Антона, Вениамина, Злата, Иннокентия, Карпа, Никиты, Николая, Трофима.

Приметы на 26 октября

Приметы на 26 октября pinterest.com

Петух вечером закукарекал – к перемене погоды.

Петухи рано утром запели – к потеплению.

Облака быстро по небу бегут с юга – к непогоде.

Солнце восходит из-за туч – к перемене погоды.

Облака красного цвета – к дождю.

Облака с юга идут – к порывистому ветру.

Что нельзя делать 26 октября

В этот день категорически запрещено ругаться и сквернословить.

Также нельзя заниматься рукоделием и работать по дому.

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