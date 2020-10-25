26 октября: какой завтра праздник, приметы в день Иверской иконы божией матери и именинники

26 октября 2020 года в мире отмечается Международный день школьных библиотек. Также православные христиане почитают чудотворную Иверскую икону Божией Матери. В народе праздник называют Банник или Банный день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 26 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Международный день школьных библиотек

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причем каждый год праздник посвящен определенной теме.

Празднование Иверской иконы Божьей Матери

26 октября православные христиане чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которую также называют Вратарница или Привратница. Чудотворная икона хранится в монастыре на Афоне в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

В народном календаре праздник известен как Банник или Банный день. По традиции в этот день устраивали омовения и посиделки, которые были схожи с обрядами. Также существовали определенные строгие правила, а нарушителей, по поверьям, ждали беды и несчастья.

Православные христиане 26 октября ходят в церковь, где священники служат специальные молебны и читают молитвы, посвященные образу Богородицы. Верующие просят у Девы Марии заступничества, здоровья, милосердия и отпущения грехов.

Также 26 октября отмечается День Ангела Антона, Вениамина, Злата, Иннокентия, Карпа, Никиты, Николая, Трофима.

Приметы на 26 октября

Петух вечером закукарекал – к перемене погоды.

Петухи рано утром запели – к потеплению.

Облака быстро по небу бегут с юга – к непогоде.

Солнце восходит из-за туч – к перемене погоды.

Облака красного цвета – к дождю.

Облака с юга идут – к порывистому ветру.

Что нельзя делать 26 октября

В этот день категорически запрещено ругаться и сквернословить.

Также нельзя заниматься рукоделием и работать по дому.

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