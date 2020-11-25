26 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Ивана Златоуста и именинники

26 ноября православная церковь почитает память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. По народному календарю – Златоуст или Иван Златоуст. В США отмечают День благодарения.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 26 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

26 ноября именины празднуют: Герман, Иван, Никифор, Ян.

Иван Златоуст

Иоанн Златоуст почитается как один из основателей Константинопольского патриархата и один из трех Вселенских святителей и учителей, вместе с Григорием Богословом и Василием Великим. Иоанн Златоуст в раннем возрасте стал изучать Священное Писание, после чего решил принять христианство. Долгое время он провел в уединении в пустыне в строгом посту и молитве. Несколько лет святитель посвятил написанию богословских книг, а в 386 году был рукоположен в пресвитеры, после чего стал проповедовать Слово Божье народу.

Иван Златоуст. Азбука веры

Иоанн оказался талантливым проповедником и блестящим оратором, за что от своей паствы получил прозвище Златоуст. В 397 году был назначен архиепископом Константинопольским. Последние годы жизни святого прошли в изгнании из-за обличения распущенности императорского двора. Последними словами Иоанна Златоуста были "Слава Богу за все!". Он умер 14 сентября 407 года.

На Ивана Златоуста принято лепить вареники или пельмени. Сколько семья их налепит, столько достатка будет в новом году.

День благодарения

В четверг, 26 ноября, в США отмечается День благодарения (Thanksgiving Day). Это один из любимых национальных праздников американцев, в который принято благодарить Бога и близких людей за все хорошее.

День благодарения 2020. Pixabay

Каждый год он приходится на разные даты, поскольку отмечается в четвертый четверг последнего месяца осени. С этого дня в Америке начинается сезон праздников, включающий в себя Рождество и завершающийся Новым годом.

В День благодарения американцы, по старинной традиции, собираются на семейный ужин в доме старшего поколения. Каждый член семьи произносит благодарственную речь за все хорошее, что есть в его жизни. К столу принято подавать те же блюда, которые присутствовали на первом Дне благодарения в 1621 году. Фаршированная индейка с клюквенным сиропом и тыквенный пирог стали своеобразными символами праздника.

Приметы на Златоуста 26 ноября

Деревья покрылись инеем, идут осадки – будет урожайный год.

Слякоть и дождь – к хорошему покосу.

Зайцы убегают из леса – придут морозы.

Каркают вороны – к оттепели.

Млечный путь хорошо виден – к холодам.

Звезды ярко светят в небе – к снегопаду и похолоданию.

Что нельзя делать на Ивана Златоуста: приметы на 26 ноября. Pixabay

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя произносить бранные слова, в противном случае в будущем Бог не услышит ваших молитв.

Не давайте ничего в долг и не одалживайте сами.

Перестаньте хранить вещи, которые давно не используете.

Не стоит принимать важные решения и подписывать документы.

Не стоит в этот день стричься или идти к косметологу.

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