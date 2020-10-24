25 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день

25 октября 2020 года в Украине отмечают День маркетолога и День автомобилиста и дорожника. Также православные христиане чтут память мучеников Прова, Тараха и Андроника. В народе праздник называют –Андрон Звездочет.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 25 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

День маркетолога

В Украине этот праздник отмечается 25 октября, хоть он и не имеет официального статуса. Маркетологи – стратеги и тактики продаж, благодаря которым потребители всегда знают, что им нужно купить. Первое управление по маркетингу и рекламе было создано на территории СССР еще в 1975 году.

День маркетолога в Украине: когда отмечают arbconsulting.ru

День автомобилиста и дорожника

День автомобилиста и дорожника в Украине берет начало с 1993 года. Он был учрежден в соответствии с Указом первого президента Украины Леонида Кравчука. Согласно документу этот день празднуется в ежегодно последнее воскресенье октября.

День автомобилиста и дорожника в Украине: когда отмечают pinterest.com

Андрон Звездочет

25 октября Православная Церковь почитает память мучеников Прова, Тараха и Андроника. По приданию, они пострадали за Христа в 304 году в городе Тарсе Киликийском. На предложение язычников принести жертву идолам святой Тарах ответил, что он приносит жертву Единому, Истинному Богу в чистом сердце. Видя твердость святых в исповедании истинной веры, проконсул предал их пыткам.

Мученики Пров, Тарах и Андроник rsute.ru

В народе праздник называли Пров или Андрон Звездочет, и на дату обычно судили по звездам о погоде и про будущий урожай. В этот день бытовали особые обряды и строгие запреты, которые нельзя было нарушать.

Также 25 октября отмечается День Ангела Александра, Дениса, Ивана, Кузьмы, Лаврентия, Макара, Максимилиана, Мартина, Николая, Тараса, Феодосия, Федота.

Приметы на 25 октября

Приметы на 25 октября goodfon.ru

Северный ветер – к похолоданию.

Направление ветра меняется – пасмурная погода установится надолго.

Гром гремит – к бесснежной и теплой зиме.

Луна в кругах – к засушливому лету.

Птицы низко к земле летят – к ранней и холодной зиме.

Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых.

Луна покраснела – к ветру.

Звезды яркие – к морозу, тусклые – к похолоданию.

Много ярких звезд – к хорошему урожаю гороха.

Звезды сильно мерцают – к снегу.

Звезда упала – к ветреной погоде.

Что нельзя делать 25 октября

В этот день нельзя ни с кем ссориться и слишком много веселиться.

Также 25 октября нельзя стирать и выбивать перины.

Не рекомендуется в этот день покупать в магазине церковные свечи.

Кроме того, категорически запрещено гадать на картах.

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