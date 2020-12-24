25 декабря: какой праздник отмечают, приметы и что нельзя делать

25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. Православная церковь почитает память святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского, в народе – Спиридон Солнцеворот.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 25 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Рождество Христово у католиков

В пятницу, 25 декабря, католики, протестанты и часть православных отмечают Рождество Христово. Это один из важнейших дней для верующих, который посвящен чудесному рождению Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии.

Рождество у западных христиан:история праздника. Pixabay

Сын Божий Иисус Христос родился у Девы Марии в городе Вифлеем в то время, когда Иудеей – провинцией Римской империи – правил деспотичный царь Ирод. Тогда в стране проводилась перепись населения и всем гражданам было велено прийти в свой родной город. Христианская церковь считает, что Иисус Христос родился именно 25 декабря, то есть через девять месяцев после Благовещения, которое празднуется 25 марта и символизирует историю о явлении архангела Гавриила Марии, возвестившего о скором рождении Сына Божьего. Официально дата Рождества была установлена в 431 году на Эфесском церковном соборе.

25 декабря семьи собираются за праздничным столом, колядуют, дарят друг другу подарки. Дети традиционно находят сюрпризы от Санта-Клауса в специально приготовленных носках.

День чудотворца Спиридона или Спиридон Солнцеворот

Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце 3 века на острове Кипр. С детских лет Спиридон пас овец, чистой и богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду – в кротости, Иакову – в сердечной доброте, Аврааму – в любви к странникам.

Святитель и чудотворец Спиридон. Православная Жизнь

В зрелом возрасте святой Спиридон стал отцом семейства. Необычайная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекали к нему многих: бездомные находили в его доме приют, странники – пищу и отдых. За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.

25 декабря в народе называют днем солнцеворота, подразумевая, что сегодня приходит самая длинная ночь в году и самый короткий день, который в последующем времени становится все больше. Считалось, что святой Спиридон оборачивает солнце к лету.

Спиридон Солнцеворот: приметы на 25 декабря. Pixabay

Чтобы помочь солнцу вернуться во дворах лепили снеговых баб и водили вокруг хороводы, хозяйки выпекали круглый хлеб, на котором оставляли крестообразный декор, а под вечер во дворах разжигались костры.

Приметы на 25 декабря

На Спиридона солнце – лето будет жарким, а зима – морозной;

Если солнце светло, лучисто – Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней – теплым и пасмурным;

Если на Спиридона происходит перемена ветра, то на будущий год будет хороший урожай гречихи;

Что нельзя делать 25 декабря

Запрещено шить, вязать и вообще брать в руки острые предметы. Наши предки верили, что в противном случае можно ослепнуть.

Нельзя в этот день надевать темную или сильно поношенную одежду, иначе беда неминуемо придет в дом.

Несчастья ждут и того, кто будет 25 декабря сквернословить и ссориться с ближними – это считается большим грехом. Причем не только у православных, но и у католиков, которые в этот день празднуют Рождество.

25 декабря не ходили на охоту. Они говорили, что в этот день можно или замерзнуть насмерть, или стать добычей зверя.

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