24 января праздники: что нельзя делать в Федосеев день и именинники

24 января в народе отмечается как Федосеев день. Кроме того, этот день известен как Международный день образования и Международный день эскимо.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какую погоду ждать в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 24 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Федосеев день

В христианской традиции в этот день почитается Феодосий Великий. Именно он еще в конце 5 века запретил на законодательном уровне языческие верования. В православном именослове имя Феодосия соотносят с несколькими раннехристианскими святыми – преподобными Феодосием Киновиархом и мучеником Феодосием Сирмирским.

Имя Феодосия в православии соотносят с преподобными Феодосием Киновиархом и мучеником Феодосием Сирмирским. znaj.ua

В древние времена этот день был очень холодным, поэтому народные приметы связаны с изгнанием нечистой силы, "колдовавшей" морозы. Также от этих морозов ждали беды: "Мороз худ, готовит хлуд".

Международный день образования

В 2018 году Генеральная Ассамблея ООН ввела Международный день образования, чтобы признать его роль в достижении мира и развития. Кроме того, в этот день стоит задуматься об актуальных проблемах образования, которые есть во всех странах мира. Также 24 января заведено проводить мероприятия, посвященные образованию.

24 января - Международный день образования pexels.com

Международный день эскимо

24 января также отмечается Международный день эскимо. Эта дата была выбрана для праздника неслучайно. Именно в этот день, 99 лет назад, в штате Айова, США Христиан Нельсон запатентовал легендарное мороженое, которое любят дети и взрослые уже почти целое столетие.

Христиан Нельсон придумал эскимо и 24 января получил на него патент pexels.com

Народные приметы 24 января

Лютые морозы 24 января сулят в ближайшем будущем затяжные холода.

Если в этот день заметно потеплеет, то будет ранняя весна.

В народе говорили, что федосеевы морозы – яровой посеешь поздно.

Чрезмерно теплый день 24 января предвещает еще более сильный "минус" на градуснике.

Что нельзя делать 24 января

В этот день запрещено брать деньги в долг.

Также 24 января стоит отказаться от маникюра и подстригания ногтей.

Кроме того, в Федосеев день нельзя обрезать волосы, поэтому лучше отказаться от похода в салон красоты.

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