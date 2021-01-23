24 января праздники: что нельзя делать в Федосеев день и именинники

24 января в народе отмечается как Федосеев день. Кроме того, этот день известен как Международный день образования и Международный день эскимо.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какую погоду ждать в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 24 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела празднуют: Виталий, Иосиф, Стефан, Терентий, Михаил, Владимир, Николай, Федор.

В христианской традиции в этот день почитается Феодосий Великий. Именно он еще в конце 5 века запретил на законодательном уровне языческие верования. В православном именослове имя Феодосия соотносят с несколькими раннехристианскими святыми – преподобными Феодосием Киновиархом и мучеником Феодосием Сирмирским.

В древние времена этот день был очень холодным, поэтому народные приметы связаны с изгнанием нечистой силы, "колдовавшей" морозы. Также от этих морозов ждали беды: "Мороз худ, готовит хлуд".

В 2018 году Генеральная Ассамблея ООН ввела Международный день образования, чтобы признать его роль в достижении мира и развития. Кроме того, в этот день стоит задуматься об актуальных проблемах образования, которые есть во всех странах мира. Также 24 января заведено проводить мероприятия, посвященные образованию.

24 января также отмечается Международный день эскимо. Эта дата была выбрана для праздника неслучайно. Именно в этот день, 99 лет назад, в штате Айова, США Христиан Нельсон запатентовал легендарное мороженое, которое любят дети и взрослые уже почти целое столетие.

Лютые морозы 24 января сулят в ближайшем будущем затяжные холода.

Если в этот день заметно потеплеет, то будет ранняя весна.

В народе говорили, что федосеевы морозы – яровой посеешь поздно.

Чрезмерно теплый день 24 января предвещает еще более сильный "минус" на градуснике.

В этот день запрещено брать деньги в долг.

Также 24 января стоит отказаться от маникюра и подстригания ногтей.

Кроме того, в Федосеев день нельзя обрезать волосы, поэтому лучше отказаться от похода в салон красоты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в январе 2021 года: церковный календарь.