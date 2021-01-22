23 января: какой день в религии, праздники и именинники

23 января православная церковь чтит память святителя Григория, епископа Нисского, а мир отмечает День ручного письма. В США празднуют День пирога.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какую погоду ждать в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 23 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники: Анатолий, Антонина, Григорий, Зиновий, Павел, Петр.

Известно, что святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого и был воспитан в самый разгар арианских споров. При жизни Григорий Нисский защищал Православные догматы и учил писанию свою паству, отличался великодушием, терпением и миролюбием. Также известно, что святитель был сострадающим отцом своих пасомых, их заступником перед судьями.

В народе этот день известен как Григорий-летоуказатель, поскольку по погоде судили каким будет будущее лето. 23 января хозяева занимались планированием весенних работ в поле, а также подготовкой инвентаря. Хозяйки перебирали зерно для будущей посадки.

День ручного письма придумали с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма и почерка каждого человека. В этот день во всем мире принято практиковаться писать от руки.

В США 23 января отмечается "вкусный" неофициальный праздник – Национальный день пирога. Этот день отметили, чтобы сохранить американские традиции в приготовлении пирогов. Так, 23 января американцы достают с полки муку и приступают к выпеканию разных видов традиционных для американской кухни пирогов, таких как яблочный, тыквенный или же пекановый (с орехами пекан).

Народные приметы 23 января

Ясная погода в день Григория-летоуказателя предвещает сухое и жаркое лето.

Если 23 января сыпется сухой снег и хрустит под ногами – ждать засушливое лето.

Много выпало снега на Григория – будет много хлеба.

Если в этот день дует ветер с юга, значит, в июне будут часто идти грозы и дожди.

А если небо чистое и безоблачное, это предвещает раннюю весну.

Если на деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.

Что нельзя делать 23 января

В этот день запрещается выносить из дома мусор и золу, чтобы не выбросить свое счастье.

Чтобы не навлечь на себя неприятности, нельзя бездельничать и лениться, ныть и капризничать.

А еще не нужно мыть посуду в чужом доме. Это суеверие связано с конфликтами и ссорами с хозяевами дома.

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