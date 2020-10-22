23 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день

23 октября 2020 года в мире отмечают Международный день снежного барса. Также Православная Церковь почитает память мучеников Евлампия и Евлампии. В народе праздник называют Евлампий Зимоуказатель.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 23 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Международный день снежного барса

Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику – Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов.

Международный день снежного барса: что это за праздник share.america.gov

Евлампий Зимоуказатель

В этот день чествуют двух святых – брата и сестру Евалампия и Евлампию, живших во времена императора Максимилиана, гонителя христиан. Брат и сестра происходили из знатной семьи и жили в Никомидии. Первым христианство принял Евлампий. Узнав об указе императора о том, что город должен быть избавлен от христиан, юноша посмеялся над безумным распоряжением. Его тотчас схватили и привели на суд, где он показал себя верным христианином: несмотря на все пытки, Евлампий не отрекся от своих убеждений.

Евлампия, узнав о судьбе брата, добровольно передала себя в руки мучителей. Она перетерпела жестокие пытки и была убита вместе с братом.

Святые мученики Евлампий и Евлампия burgascity.com

В народе говорили, что Евлампий огонь зажигает и потемки освещает, а также называли святого – Евлампий Зимоуказатель. Это связано с тем, что сейчас становится заметнее, как быстро убывает световой день.

Также 23 октября отмечается День Ангела Андрея, Антона, Ефима, Иллариона, Иннокентия, Кирилла, Кузьмы, Павла, Саввы, Сергея, Симона, Степана, Фомы, Якова.

Приметы на 23 октября

Приметы на 23 октября pixnio.com

Если слякоть и грязь на улице – снег не выпадет до самой Казанской.

Если мороз не ударил – зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если на протяжении дня западная часть неба чистая – дождя не будет.

Листья на иве начали снизу желтеть и облетать – зима будет ранней.

Ветер с востока или севера – к похолоданию.

Что нельзя делать 23 октября

23 октября нельзя мести пол или пылесосить – убирая сор с пола, можно заодно вымести здоровье и деньги.

Нельзя начинать что-то новое – добрых плодов такое дело не принесет.

Также в этот день нельзя устраивать свадьбу – крепкими такие отношения не будут.

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