23 ноября: какой праздник отмечают, приметы в день Ераста и Родиона и именинники

Юля Ухина Праздники 20:20, 22.11.2020

23 ноября 2020 года в мире отмечают Международный день акварели. Православная Церковь чтит память святого Георгия Победоносца, а также апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родиона и других. В народе праздник называют День Ераста и Родиона.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 23 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

23 ноября именины празднуют: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.

Международный день акварели

Международный день акварели: когда отмечают
pinterest.com

Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо в 1991 году. Знаковым событием в истории акварельной живописи стало изобретение в Китае во втором веке бумаги и использование ее в качестве основы для картин и рисунков. Именно оттуда берет начало акварель. Распространение в Европе эта техника живописи получила в 17 веке.

День памяти святого Георгия Победоносца

Святой Георгий Победоносец
pravoslavie.md

Святой великомученик Георгий Победоносец вырос в глубоко верующей христианской семье. В юношеском возрасте поступил на службу в римское войско, где был замечен императором Диоклитианом и принят в его стражу. Правитель был язычником и особо усилил гонения на христиан. Узнав об этом, Георгий раздал свое наследство и явился в Сенат, где выступил против императорской воли. Воина колесовали, однако он не умер. К Георгию явился Господь и исцелил его. Тогда многие язычники и уверовали в Животворящего Бога.

День Ераста и Родиона

В этот день Православная Церковь отмечает память шести апостолов от семидесяти – Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Другие названия праздника: "Родион", "Родион Ледолом", "День Ераста", "Крепкий наст".

Святые апостолы Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Кварт и Тертий
multiurok.ru

Существовал интересный обычай, по которому в этот день люди приносили на освящение в церковь хлеб и соль. Вернувшись домой, они угощали ими скот. Считалось, что это поможет им избежать болезней и хорошо перезимовать.

Приметы на 23 ноября

Приметы на 23 ноября
cecreto.com

  • Иней утром – к морозу.

  • Ветер – к похолоданию и метели.

  • Иней вечером – к сильному снегопаду.

  • Выпало много снега – зима будет теплой.

  • Туман по земле стелется – к потеплению.

Что нельзя делать 23 ноября

  • В этот день лучше отказаться от дальних поездок и не выходить лишний раз из дома.

  • Убираться, давать деньги в долг, делать дорогие покупки запрещено.

  • Также нельзя жениться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в ноябре 2020 года: церковный календарь.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

Украине нужен локдаун с остановкой общественного транспорта, – врач

Спасали пациентов от COVID-19, а себя не уберегли: истории врачей, погибших от коронавируса в Украине

Под Одессой предприниматели устроили забастовку против карантина: грозят объявить голодовку. Видео

"Квартал 95" объяснил, почему Зеленский играл на рояле "без рук"

Тодуров добрался во Львов через всю страну ради срочной трансплантации сердца. Видео