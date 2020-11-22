23 ноября: какой праздник отмечают, приметы в день Ераста и Родиона и именинники

23 ноября 2020 года в мире отмечают Международный день акварели. Православная Церковь чтит память святого Георгия Победоносца, а также апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родиона и других. В народе праздник называют День Ераста и Родиона.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 23 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

23 ноября именины празднуют: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.

Международный день акварели

Международный день акварели: когда отмечают pinterest.com

Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо в 1991 году. Знаковым событием в истории акварельной живописи стало изобретение в Китае во втором веке бумаги и использование ее в качестве основы для картин и рисунков. Именно оттуда берет начало акварель. Распространение в Европе эта техника живописи получила в 17 веке.

День памяти святого Георгия Победоносца

Святой Георгий Победоносец pravoslavie.md

Святой великомученик Георгий Победоносец вырос в глубоко верующей христианской семье. В юношеском возрасте поступил на службу в римское войско, где был замечен императором Диоклитианом и принят в его стражу. Правитель был язычником и особо усилил гонения на христиан. Узнав об этом, Георгий раздал свое наследство и явился в Сенат, где выступил против императорской воли. Воина колесовали, однако он не умер. К Георгию явился Господь и исцелил его. Тогда многие язычники и уверовали в Животворящего Бога.

День Ераста и Родиона

В этот день Православная Церковь отмечает память шести апостолов от семидесяти – Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Другие названия праздника: "Родион", "Родион Ледолом", "День Ераста", "Крепкий наст".

Святые апостолы Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Кварт и Тертий multiurok.ru

Существовал интересный обычай, по которому в этот день люди приносили на освящение в церковь хлеб и соль. Вернувшись домой, они угощали ими скот. Считалось, что это поможет им избежать болезней и хорошо перезимовать.

Приметы на 23 ноября

Приметы на 23 ноября cecreto.com

Иней утром – к морозу.

Ветер – к похолоданию и метели.

Иней вечером – к сильному снегопаду.

Выпало много снега – зима будет теплой.

Туман по земле стелется – к потеплению.

Что нельзя делать 23 ноября

В этот день лучше отказаться от дальних поездок и не выходить лишний раз из дома.

Убираться, давать деньги в долг, делать дорогие покупки запрещено.

Также нельзя жениться.

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