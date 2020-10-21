22 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день

22 октября 2020 года в мире отмечают Международный день заикающихся людей. Также Православная Церковь почитает память апостола Иакова Алфеева. В народе праздник называют Яков Дровопилец.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 22 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Международный день заикающихся людей

Идея создания этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей, основанной в 1995 году. Согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания.

Международный день заикающихся людей: когда отмечают sblogg.ru

Яков Дровопилец

22 октября православные христиане почитают память святого Иакова Алфеева. Согласно церковным преданиям, он являлся одним из 12 апостолов Иисуса Христа, а также братом апостола Матфея. В народе праздник прозвали Яков Дровопилец, потому что именно в этот день начиналась заготовка дров на зиму.

Апостол Иаков Алфеев nizhynnews.com

Также 22 октября отмечается День Ангела Авраамия, Андроника, Афанасия, Диоклетиана, Максима, Петра, Константина, Якова, Поплия.

Приметы на 22 октября

Приметы на 22 октября pinterest.ru

Утром дождь пошел – к вечеру снег выпадет.

Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю.

Иголки с лиственницы не осыпались – снега в ближайшее время не будет.

На луке много шелухи – к суровой зиме.

Гололедица – к дождю.

Луна в кругах – к засушливому лету.

Что нельзя делать 22 октября

В этот день категорически запрещено отказываться от угощений. Других запретов нет.

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