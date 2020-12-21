22 декабря: какой праздник отмечают, приметы на Анны Темной и именинники

22 декабря в мире отмечают День энергетика, в Украине – День работников дипломатической службы. Православная церковь проводит Празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы, в народе – Анна Темная.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 22 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

22 декабря именины празднуют: Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.

День энергетика

День энергетика 2020. Pixabay

День энергетика – профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Дата традиционно отмечалась в один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря. В ряде стран постсоветского пространства и некоторых организациях День энергетика празднуют в третье воскресенье декабря.

День работников дипломатической службы Украины

День работников дипломатической службы Украины. Pixabay

Ежегодно 22 декабря в Украине отмечается День работников дипломатической службы. Дата установлена указом президента № 1639/2005 от 21 ноября 2005 года.

День работников дипломатической службы– профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипломатических миссий, посольств и консульств страны.

Празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы

Во вторник, 22 декабря, христиане восточного обряда в Украине почитают святую Анну – мать Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен чуду зачатия ею Божьей Матери.

Праведная Анна – мать Богородицы. Азбука веры

Святая Анна родилась в 1 веке до н.э. в семье священника Матфана. Она и ее супруг святой Иоаким жили в городе Назарет Галилейский. По преданию, в течение 50 лет у них не было детей и когда однажды в храме Иоакиму отказали в праве принести жертву (бездетность считалась у евреев позором), он удалился в пустыню. Там ему явился ангел, возвестивший о скором рождении дочери.

Около 16-15 года до н.э. святая Анна родила Марию – ребенку дали имя, указанное ангелом. В знак благодарности супруги пообещали посвятить девочку Богу. В этот день верующие молятся о здоровье и счастье своих детей. Бесплодные просят у святой Анны скорейшего зачатия, а беременные – благополучных родов.

Анна Темная

В народе День святой Анны называли Анна Зимняя, или Анна Темная, или Анна. Считалось, что спраздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы – морозные и темные. Наши предки считали, что с этого дня начинается новый год.

Приметы на 22 декабря: что нельзя делать. Pixabay

На Анну беременные женщины должны были поститься, избегать любых ссор и не попадаться на глаза больным людям. Также им запрещалось разжигать огонь, вязать, вышивать и приниматься за любую другую работу, чтобы не навредить будущему ребенку.

Кроме того, Анна считалась покровительницей пчел. С утра пчеловоды приходили к ульям и читали специальный заговор, чтобы пчелы были здоровыми и обильно медоносили.

Приметы на Анны Темной 22 декабря

Много почек на ольхе и березе – к урожайному году.

Много инея на деревьях – под Новый год будет пасмурная погода.

На Анну солнечно – в Новый год тоже ясно будет.

Дождь идет – весна будет дождливой.

Снег лежит у изгороди: если вплотную – лето будет безурожайным.

Что нельзя делать 22 декабря

Работать по дому, заниматься рукоделием.

Ругаться, спорить, злиться, завидовать.

Ходить в лес: волки особенно опасны.

Выходить из дома, переступать острые предметы, разводить огонь, шить, вязать беременным.

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