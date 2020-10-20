21 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день

21 октября 2020 года православные христиане почитают память Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской. В народе праздник называют День Трифона и Пелагеи.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 21 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

День Трифона и Пелагеи

21 октября почитают память двух святых – Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской. Трифон родился в 16 веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии. С детства чувствовал потребность в иноческой жизни, тайно покинул родительский дом и принял постриг в Пыскорском монастыре. Там он столь усердно трудился, заболел и чуть не умер. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, исцелившие святого и наградившие его даром чудотворения.

Пелагия Антиохийская жила в 3 веке. До принятия христианства вела распутный образ жизни, была танцовщицей и блудницей. Однажды в Антиохии проходил собор, на который съехались епископы со всей Сирии. Один из них, епископ Нонн, увидел Пелагию и, пораженный ее бесстыдством, всю ночь молился о спасении ее души. На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение и проповедь так поразили девушку, что она пришла в ужас от того, насколько грешной была ее жизнь. Пелагия раздала все свое имущество нищим, и под видом юноши приняла монашеский постриг.

В этот день было принято заниматься ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды, готовясь, таким образом, к наступающей зиме. В народе говорили: "С Трифона и Пелагеи становится все холоднее".

Также 21 октября отмечается День Ангела Василия, Виктора, Владимира, Дмитрия, Елизаветы, Ивана, Марии, Надежды, Николая, Павла, Пелагеи, Петра, Таисии, Татьяны.

Приметы на 21 октября

Если звезды ярко сияют – к хорошей погоде.

Если с березы не опали все листья – снег выпадет поздно.

Если луна в кругах – к засушливому лету.

Облака низко плывут – к морозу.

Лес посерел – к морозу.

Возле солнца туманный круг появился – к ясной и сухой погоде.

Что нельзя делать 21 октября

В этот день не стоит много времени красоваться перед зеркалом и любоваться собой, это сулит беды в личной жизни женщинам.

Запрещается сплетничать, иначе всю зиму жди неприятностей.

Также 21 октября нельзя бездельничать и рассказывать кому-то о плохих снах до заката.

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