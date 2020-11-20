21 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Михайлов день и именинники

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Ровно семь лет назад на Майдане Независимости началась национальная акция протеста, известная как Евромайдан. Также отмечается День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, Всемирный день телевидения и Всемирный день рыболовства.

Православные христиане празднуют Собор Архистратига Михаила. В народе – Михайлов День. В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 21 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

20 ноября именины празднуют: Михаил, Павел, Марта, Марфа.

Праздник является преемником Дня Свободы, который в 2005-2011 годах отмечался 22 ноября и был посвящен Оранжевой революции, но был отменен президентом Виктором Януковичем. 13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко своим указом учредил День Достоинства и Свободы, который отмечается ежегодно 21 ноября.

В субботу, 21 ноября, в Украине празднуют День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Этот праздник был учрежден в 2017 году указом президента Петра Порошенко.

Десантно-штурмовые войска выполняют боевые задачи в тылу врага, которые невозможно выполнить другими силами и средствами. Они находятся в постоянной боевой готовности и являются самым мобильным родом войск.

Праздник отмечается ежегодно 21 ноября. День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. Телевидение было признано важным инструментом воздействия – ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. Трудно переоценить его влияние и воздействие на мировую политику.

21 ноября, отмечается Всемирный день рыболовства. Этот праздник был основан в 1998 году и с тех пор ежегодно отмечается рыбацкими общинами по всему миру. В этот день традиционно проходят тематические мероприятия, митинги, семинары, шоу и демонстрации, цель которых – привлечь внимание к важности сохранения рыбных ресурсов на планете.

В субботу, 21 ноября, православные верующие отмечают Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных. Архангел Михаил считается главным воином в битве небесных сил со злом. По преданию, именно он убедил ангелов сражаться во имя Бога с сатаной. Войско Божье победило, и бесы были навсегда изгнаны в преисподнюю. Святой архистратиг Михаил также считается главным защитником людей.К нему обращаются с просьбами о защите, помощи и спасении.

В народе праздник известен как Михайлов день. В старину его связывали с началом зимы, также следили за приметами, чтобы предугадать погоду на будущие зиму и весну. В Михайлов день задабривали домового – оставляли для него в хлеву сытный ужин, приговаривая хорошие слова.

Рассвело раньше обычного – к холодам.

Иней утром – к снежной зиме.

Туман утром – к оттепели.

Мокрый снег идет – к дождливой весне.

Ясная погода – к морозам.

На елках мало шишек, а на дубах много желудей – зима будет теплая.

Снег идет – к холодам на Пасху.

Мыть голову – по поверью, можно весь ум вымыть.

Резать, рубить, шить, ткать – лучше совсем не брать в руки колюще-режущие предметы. Считается, что так можно навлечь гнев архангела Михаила.

Работать ради корысти – говорили, что Михаил может наказать за неуважение к себе.

Ссориться, ругаться, спорить, злиться, конфликтовать, сквернословить.

Отказывать в ответ на просьбы о помощи.

Если приснился хороший сон на Михаила, нельзя рассказывать о нем, – иначе не сбудется.

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