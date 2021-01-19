20 января: какие праздники отмечают, приметы на Крестителя Господня и именинники

20 января православные христиане празднуют Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В мире еще отмечают День осведомленности о пингвинах.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет жизнь в наступившем году. О том, что нельзя делать 20 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Поздравления с днем ангела принимают Афанасий, Василий, Иван.

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В этот день святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Иоанн еще во младенчестве был спасен от смерти в Вифлееме, после чего он рос в дикой пустыне и готовил себя к пророческому служению.

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником narodna-pravda.ua

В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира.

По народному календарю 20 января отмечали день Ивана-бражника. Бражником Ивана назвали потому, что в этот день принято было "запивать" зло святой водой.

День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day)

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь пингвинов. Его придумали для того, чтобы люди задались целью узнать что-то новое об этих необычных птицах и обратили внимание на сохранение численности вида.

Пингвины – семейство нелетающих морских птиц pexels.com

Приметы на 20 января

Увидеть в этот день в доме мышь – к пополнению в семье.

Если начать 20 января новое дело, то есть возможность, что оно принесет большую прибыль.

Ясный день на Собор Предтечи сулит засуху летом.

Крепкие и продолжительные морозы, начиная с 20 января означают скорую оттепель.

Туман, снег или дождь в этот день – к богатому урожаю.

Что нельзя делать 20 января

В этот день нельзя умываться, иначе есть риск оказаться обманутым через некоторое время.

Также запрещено 20 января принимать дары от чужих людей.

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