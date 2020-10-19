20 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день

Юля Ухина Праздники 17:10, 19.10.2020 Обновлено: 17:22, 19.10.2020

20 октября 2020 года в Украине отмечают День борьбы с раком молочной железы, а в мире – Международный день авиадиспетчера и Международный день поваров. Также Православная Церковь почитает память мученика Сергия. В народе праздник называют – день Сергея Зимнего.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 20 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы

Праздник учрежден в 2005 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы "с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний раком молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме".

Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы: когда отмечают
rubryka.com

Международный день авиадиспетчера

Профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением, отмечается ежегодно 20 октября. В этот день в 1961 году в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника.

Международный день авиадиспетчера: когда отмечают
mirkosmosa.ru

Международный день поваров

Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Празднование в более чем 70 странах приобрело масштабный характер. Кроме кулинаров в организации праздничных мероприятий принимают участие представители органов власти, работники туристических компаний и владельцы предприятий общественного питания.

Международный день поваров: когда отмечают
file.liga.net

День Сергея Зимнего

20 октября православные христиане почитают память двух святых, которых звали Сергий. Основной праздник – Сергия Послушливого, Печерского, который полностью отрекся от собственной воли и отдал свою судьбу в руки настоятеля монастыря. Также в этот день почитают Сергия Нуромского.

Преподобный Сергий Послушливый, Печерский

В народе же праздновали день Сергея Зимнего. Считалось, что с этого дня уже могут прийти холода и даже снег.

Также 20 октября отмечается День Ангела Аделины, Алины, Евсевия, Леонтия, Марка, Пелагеи, Сергея, Юлиана.

Приметы на 20 октября

Приметы на 20 октября
ogorodnik.com

  • Снег 20 октября – зима будет ранней.

  • Солнечная погода на Сергея Зимнего означает, что тепло будет еще три недели.

  • Бледный месяц – ждите дождя.

  • Если выпал снег, а с деревьев еще не все листья облетели – зима будет поздней.

Что нельзя делать 20 октября

  • Печь пироги. В этот день категорически запрещается работать с тестом. У всех хозяек, которые начнут 20 октября выпекать хлеб или другие изделия из теста, начнутся финансовые трудности и наступит бедность.

  • Также в этот день нельзя принимать подарки от малознакомых людей.

  • Нельзя жаловаться и ныть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.

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