20 декабря: какой праздник отмечают, приметы в День Амвросия и именинники

20 декабря в мире отмечают Международный день солидарности людей. Также православная церковь почитает память святого Амвросия Медиоланского. В народе праздник получил название День Амвросия.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 20 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

20 декабря именины празднуют:Антон, Василий, Григорий, Иван, Михаил, Павел, Петр, Сергей, Ян, Амвросий.

Международный день солидарности людей

Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 2006 года.

Международный день солидарности людей: когда отмечают bitoflife.ru

Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке.

День Амвросия

СвятойАмвросий Медиоланский жил в Италии примерно в IV веке и был известен как епископ христианской церкви и проповедник. Именно он прославился своим умением составлять гимны.

Амвросия считают одним из четырех влиятельных епископов христианства. Причем его авторитет был настолько силен, что епископ даже мог влиять на принятие решений императором Феодосием Великим, который никому больше не позволял себе указывать. Именно такие отношения государства и церкви стали прецедентом, который позволил определить развитие страны на долгие годы вперед.

Святой Амвросий Медиоланский nyblago.org

Кроме того, с этим днем связаны некоторые народные приметы. Девушкам в день Амвросия полагалось шить. Перед началом работы обязательно произносили молитву. Готовились к Рождеству.

Приметы на 20 декабря

Приметы на 20 декабря pinterest.com

Пошел плотный и мокрый снег – примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот.

Солнце находится в дымке – пурга будет.

Солнце опускается в облака – стоит ожидать снегопада.

Что нельзя делать 20 декабря

Женщинам в этот день запрещено тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.

Девушкам нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

Нельзя веселиться и петь песни.

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