2 ноября: что нельзя делать в Артемьев день, приметы и именинники

Юля Ухина Праздники 09:15, 1.11.2020 Обновлено: 10:37, 1.11.2020

2 ноября 2020 года во всем мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Также Православная Церковь почитает память святого Артемия Антиохийского. В народе праздник называют Артемьев день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 2 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября. Праздник учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи. Цель – привлечение внимания мировой общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.

Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года.

День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
internews.kg

Артемьев день

В этот день православные христиане почитают память святого Артемия Антиохийского, жившего в IV веке. Он был военачальником при императоре Константине Великом, после чего занимал должность наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал гонения на христиан, Артемий выступил с критикой, за что был арестован и подвержен жестоким пыткам.

На Руси было принято молить Артемия об избавлении от случайной смерти. Его считали защитником от разного рода болезней.

Святой Артемий Антиохийский
pravoslavnaya-biblioteka.ru

Также 2 ноября отмечается День Ангела Александра, Артемия, Герасима, Германа, Ивана, Ирины, Зосимы, Леонида, Матрона, Михаила, Николая, Павла, Петра.

Приметы на 2 ноября

Приметы на 2 ноября
drobahakateryna.blogspot.com

  • Волки воют – к морозу.

  • Снег выпал на сухую землю – к потеплению.

  • Лиственница ветки сбросила – к снегу.

  • Холодно – к теплой зиме.

  • Иней на деревьях – следующий год будет неурожайным.

Что нельзя делать 2 ноября

  • В этот день категорически запрещается ругаться, обижаться и выяснять отношения.

  • Также 2 ноября не рекомендуется веселиться и устраивать пышные празднества.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в ноябре 2020 года: церковный календарь.

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