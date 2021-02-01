2 февраля: праздники, приметы в Ефимов день и именинники

2 февраля православные верующие почитают святого иеромонаха Евфимия Великого, день в честь которого в народе назвали Ефимов день. Также в мире день 2 февраля известен как День сурка.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет будущая весна. О том, что нельзя делать 2 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают: Ефим, Инна, Лев, Павел, Захар, Римма, Семен.

День Преподобного Евфимия Великого

Евфимий Великий известен как один из основателей общежительного монашества. При этом, Евфимий при жизни больше стремился к отшельничеству.

Судя описанию жития преподобного, Евфимий смог исцелить от неизлечимой болезни сына арабского вельможи, который не только крестил себя и ребенка, но и обратил в христианскую веру свой народ. Иеромонах Евфимий Великий почитается как католиками, так и православными верующими.

Этот день имеет разные названия: Ефимов день, День Ефима Зимнего или Ефим метельный. daytoday.com.ua

Ефимов день

В народе считали, что в этот день стоит ждать сильный снегопад. Также 2 февраля пытались предсказать погоду на ближайшие дни по поведению домашних животных. Так, если кошка начинает скрести пол, то с большой вероятностью будет метель. К такому же выводу хозяев подталкивали и вертящие хвостами куры.

День сурка

2 февраля в США и Канаде уже много лет ежегодно празднуют День сурка. По традиции, в этот день все наблюдают за поведением сурка. По нему можно судить о близости наступления весны. Так, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору – зима скоро закончится, а весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы.

До карантина в этот день проводили фестивали в честь сурка.

День сурка особенно популярен в США и Канаде. pexels.com

Народные приметы на 2 февраля

На Ефима в полдень вышло солнце – весна наступит рано, а летом не придется страдать от засухи.

Морозов не будет, если солнце на закате окрасилось в красный цвет.

2 февраля целый день пасмурно и не показывается солнце – к долгим морозам.

Если в этот день дует сильный ветер, то целый год будет с осадками.

Что нельзя делать 2 февраля

2 февраля не стоит петь после захода солнца, иначе слез не избежать.

Ни в коем случае нельзя поднимать с земли найденные деньги. Могут начаться финансовые проблемы.

Нельзя вручную перебирать крупу, чтобы не поссориться с близкими.

Плохая примета в этот день выходить из дома в грязной обуви и поношенной одежде.

Не рекомендуется покупать дорогие вещи и товары.

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