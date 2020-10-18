19 октября: какой завтра праздник, приметы в Фомин день и именинники

Юля Ухина Праздники 09:15, 18.10.2020

19 октября 2020 года православная церковь отмечает память апостола Фомы. В народе праздник называют – "Фома", "Фомин день", "Фома Хлебник", "Фома неверующий" (или "Фома неверный").

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 19 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Фомин день

В церковном календаре 19 октября – дата почтения памяти апостола Фомы, одного из 12 учеников Иисуса Христа. Другие названия праздника: "Фома", "Фомин день", "Фома Хлебник", "Фома Неверный".

Святой Фома был простым рыбаком в Галилее, пока не услышал проповедь Христа. Он присоединился к Иисусу в странствиях и был избран в число ближайших учеников. Фому даже прозвали "близнецом", потому что он был похож на Учителя. Апостол следовал за Иисусом повсюду и стал свидетелем его страданий.

Апостол Фома
gnomip.gr

Именно с этим святым связано прозвище "Фома неверующий". По приданию, он не поверил апостолам, что к ним явился воскресший Иисус, пока Спаситель не явился к нему лично и не позволил прикоснуться к ранам. Мученическую смерть Фома получил после приказа правителя индийского города Мелиапора Маздая.

В народе дата приурочена к окончанию работ в огородах и на поле, обильному пиршеству. Также наши предки считали, что в день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней, но для этого необходимо было придерживаться особых правил.

Приметы на 19 октября

Приметы на 19 октября
goodfon.ru

  • Если погода безветренная, то скоро похолодает.

  • Вороны в стае собираются – к непогоде.

  • Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь.

  • Бледное солнце на закате – к похолоданию.

  • Вечерняя заря ярко-красного цвета – к ненастью.

  • Если утро туманное и мрачное, то день будет погожим.

  • Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.

Что нельзя делать 19 октября

  • В этот день нельзя отказывать нищим в куске хлеба, иначе год грозится быть неурожайным.

  • Нельзя на Фому обманывать.

  • На Фому категорически запрещено лениться, сплетничать.

  • Также нельзя переедать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

Смерти военных, которые от нас скрывают в перемирие

Турция в Черном море нашла новое месторождение газа, – Эрдоган

В Германии заявили, что поставили точку в вопросе "Северного потока-2"

Генерал ВСУ Кривонос: армия ждет команды наступать на Донбассе, но нужна другая тактика

Ермак отчитался о визите в Турцию и показал "фото с тарелками"