19 декабря: какой праздник отмечают, приметы на День Николая и именинники

19 декабря православная церковь отмечает День святого Николая Чудотворца. Также в Украине – День адвокатуры, в мире – Международный день помощи бедным. По народному календарю празднуется Никола Зимний.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 19 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

19 декабря именины празднуют: Максим и Николай.

Ежегодно в этот день православные верующие отмечают День святого Николая Чудотворца, или, как в народе называют, Николая Зимнего. Считается, что именно в ночь на 19 декабря он приходит в дома украинцев, чтобы порадовать детей и оставить им подарки под подушкой.

По преданиям, святой Николай родился в 270 году в богатой семье в Римской империи, в греческом городе-колонии Патара в Ликии (сейчас территория Турции). Его родители были глубоко верующими христианами и крестили сына сразу после его рождения. В совсем юном возрасте Николай решил посвятить свою жизнь Богу. Он переехал в Миру, где был рукоположен в священники.

Николай Чудотворец умер в глубокой старости в середине 4-го века. Благодаря мощам святителя, которые покоятся в Бари (Италия), по преданию, исцелилось множество людей.

Профессиональный праздник — День адвокатуры, который ежегодно отмечается на Украине 19 декабря, установлен в декабре 2002 года Указом Президента страны № 1121/2002.

Ежегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным (англ. International Day to Assist the Poor), установленный ООН в 1995 году.

Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как "состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни".

Пошел снег – зима будет морозной, суровой и холодной.

Целый день идет дождь – к хорошему урожаю озимых.

День выдался морозным – в следующем году будет большой урожай хлеба и овощей.

Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.

Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.

Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).

Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.

Нельзя отказывать нищим и нуждающимся, а также тем, кто просит вас о помощи.

Нельзя, чтобы в доме в праздник были беспорядок и грязь.

19 декабря запрещено ругаться и сквернословить

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