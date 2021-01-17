Какой праздник 18 января: приметы на Крещенский вечер и именины

18 января Православная церковь отмечает Голодную кутью и Крещенский вечер. В мире же этот день известен как Печальный понедельник.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет жизнь в наступившем году. О том, что нельзя делать 18 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины праздную в этот день: Татьяна, Маргарита, Григорий, Евгения, Роман, Сергей.

Крещенский вечер

В этот день, как и на Крещение, святят воду. Идя в церковь за святой водой, люди украшают ведра бессмертником или сухими васильками – чтобы Бог миловал от злой напасти. Когда верующие садятся за ужин, то пьют освященную воду, которая считается даже святее, чем на Крещение.

Голодная кутья или Второй Сочельник

18 января православные до самого вечера ничего не едят, поэтому церковный праздник и получил такое название. На ужин подаются постные блюда: рыба, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутья и компот.

18 января хозяйки должны готовить только постные блюда. ydoo.info

Также известно, что в некоторых регионах осталась традиция на Голодную кутью замешивать жидкое тесто на освященной воде. Этот ритуал должна провести хозяйка дома или старшая дочь. После того как тесто будет вымешено, им рисовали кресты на всех стенах дома, в сенях, конюшне и всех других постройках дома, чтобы защитить семью и хозяйство от нечистой силы.

Печальный понедельник

Название для самого депрессивного дня года ("Blue Monday"), который приходится на понедельник последней полной недели января, придумал британский психолог Клиф Арналл в 2005 году. Он определил эту дату с помощью математической формулы, учитывая короткий день и низкий уровень солнечной энергии, психологию человека и даже экономические факторы.

Зачастую Грустный понедельник приходится именно на третий понедельник года. pikabu.ru

Народные приметы на 18 января

Если на Крещенский вечер идет снег – ждите хорошего урожая пшеницы и овса.

Если ночью в этот день не видно звезд, значит осень не будет богата на грибы.

Сильный ветер и метели на Крещенский Сочельник – лето будет холодным с длительными дождями.

Богатый урожай плодовых и меда сулит снег на деревьях.

Если человек услышит 18 января громкий лай собак, то весь год охота и рыбалка будут богаты на добычу и улов.

Что нельзя делать 18 января

В этот день запрещено ругаться с членами семьи и копить обиды, иначе пролитые слезы навлекут беду на весь год.

В этот день нельзя громко звать кур, потому что может услышать злая ​​соседка и промолвить: "Твои куры, мои яйца – куры не будут нестись".

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