18 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день

Юля Ухина Праздники 09:25, 17.10.2020

18 октября 2020 года в Украине отмечают День работников пищевой промышленности, а в мире – День конфет. Также православная церковь почитает память святой мученицы Харитины Амисийской. Другие названия праздника: "День Харитины", "День Харитины", "Вековечная ткачиха".

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 18 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

День работников пищевой промышленности Украины

Этот профессиональный праздник учрежден в 1995 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов. Ежегодно отмечается в третье воскресенье октября.

День работников пищевой промышленности Украины: когда отмечают
biz.liga.net

Всемирный день конфет

18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям. Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.

Всемирный день конфет: когда отмечают
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День Харитины

Православные христиане 18 октября почитают память святой мученицы Харитины Амисийской, которая пострадала за веру в городе Понте примерно в IV веке. Известно, что в раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана Клавдием – благочестивым и добрым человеком.

Мученица Харитина Амисийская
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По народным приметам до этого дня все работы в поле и на огороде должны быть завершены. 18 октября начиналось время, когда девушки собирались вечерами вместе и пряли. Считалось, что уклоняться от такой работы нельзя, ведь прядильное искусство было на селе необходимостью.

Также 18 октября отмечается День Ангела Алексея, Демьяна, Дениса, Евдокима, Еремея, Иона, Матвея, Петра, Филиппа и Харитина.

Приметы на 18 октября

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  • Снег еще не выпал – зима нескоро наступит.

  • На березах и дубах листья остались – к суровой зиме.

  • Деревья трещат – к хорошей погоде.

  • Туман рассеялся после восхода солнца – к хорошей погоде.

  • Птицы улетают на юг – к суровой зиме.

Что нельзя делать 18 октября

  • В этот день не рекомендуется свататься или жениться.

  • Нельзя переезжать на новое место – относится и к работе.

  • Также 18 октября нельзя завидовать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.

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