Какой праздник 17 января: собор 70-ти апостолов и другие праздники, приметы и именинники

17 января православная церковь отмечает предпразднство Богоявления, собор 70-ти апостолов, а также День святых Зосимы и Феоктиста. В мире празднуют Всемирный день снега.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет жизнь в наступившем году. О том, что нельзя делать 17 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины праздную в этот день: Антон, Артем, Александр, Зинаида, Иосиф, Марк, Николай, Павел, Степан, Филипп, Лука, Яков.

Собор 70 апостолов

В этом году последний из двенадцати святых дней после праздника Рождества Христова до Крещенского сочельника приходится на воскресенье.

17 января православная церковь празднует Собор 70 апостолов. ytimg.com

Собор 70 апостолов – это праздник, установленный православной церковью в честь святых, которых избрал Иисус Христос, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной. Избранные 70 апостолов проповедовали в разных странах, после чего многие из них приняли смерть в муках.

День пустынника Зосимы и Феоктиста

По народному календарю, именно в этот день нечистая сила набирает мощь, чтобы после оставить мир людей. Поэтому 17 января нужно быть осторожнее. В древности люди проводили обряды, чтобы прогнать от себя нечистую силу.

Всемирный день снега (World Snow Day)

Этот праздник появился в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Этот день придумали для того, чтобы повысить интерес людей к зимним видам спорта и активному досугу. До карантина 17 января в разных странах проходили масштабные "снежные фестивали", на которых дети и взрослые соревновались на коньках, лыжах и сноубордах.

17 января мир отмечает World Snow Day. pexels.com

Приметы на 17 января

Красный закат 17 января предвещает вскоре ветреную погоду.

Если в этот день опускаются низко облака, то мороз ударит еще сильнее.

Если небо ночью звездное – будет солнце и мороз.

Если в этот день пойдет снег – пчелы принесут много меда, когда потеплеет.

Что нельзя делать 17 января

17 января не стоит брать в дальнюю дорогу детей. Это плохая примета, которая может накликать беду.

По народному поверью, в этот день необходимо зашить в платок чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественнику.

Также 17 января нельзя решать рабочие вопросы и судебные дела, связанные с недвижимым имуществом.

Опасно в этот день ссориться и вступать в конфликты.

Крайне неблагоприятно будет также связывать себя узами брака в День Зосимы и Феоктиста.

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