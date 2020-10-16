17 октября: какой отмечается праздник, приметы и именинники

17 октября православные христиане чтят память святого Ерофея, в народе праздник называется Ерофеев день. В мире празднуют День борьбы за ликвидацию нищеты. Также отмечается День ангела Владимира, Василия и Вероники.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 17 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ерофеев день

17 октября православные чтут память священномученика Иерофея, который был епископом Афинским. Крестил Иерофея апостол Павел и им же назначен епископом.

В народной памяти Ерофеев день тесно связан с похолоданием. На Руси верили, что на Ерофея нечисть любит покуражиться перед долгой зимней спячкой, люди боялись проделок лешего. Именно с того времени сохранился запрет на походы в лес. Вообще, согласно поверьям, этот день лучше провести дома, никуда не выходить. Также нельзя сегодня вступать в разговор с незнакомцами. Вообще, день плох для налаживания связей и урегулирования конфликтов.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Установлен в 1992 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает государства посвящать этот день проведению и пропаганде мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности.

Приметы на 17 октября

У белки цвет шерсти поменялся – к морозной зиме.

Снегирь поет на земле возле изгороди – к непогоде.

Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.

Выпал первый снег – через сорок дней наступит зима.

Птицы нахохлились – к ненастью.

Лошадь фыркает – к теплу.

Свинья таскает солому – к буре.

Что нельзя делать 17 октября

Запрещено ходить в лес. Предки верили, что в это время там леший бушует и куражится перед зимней спячкой. Поэтому живность в этот день сама не своя и может нанести вред человеку.

17 октября старались без особой надобности не выходить из дома, боясь злых духов.

Не стоит доверять незнакомцам, особенно если они будут уговаривать совершить какой-то поступок. В этот день велик риск оказаться обманутым.

Не рекомендуется 17 октября злоупотреблять алкоголем и лекарствами. Считается, что и то, и другое приведет к проблемам со здоровьем.

Лучше не играть свадьбу в этот день, иначе брак будет недолгим или несчастливым.

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